VINCITORE JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2023/ Chi è? Classifica: Francia bis con Zoe Clauzure con Coeur

Vincitore Junior Eurovision Song Contest 2023: trionfa di nuovo la Francia con Zoe Clauzure

Si è appena conclusa questa edizione dello Junior Euorvision Song Contest 2023 con la vittoria della Francia con Zoe Clauzure con Coeur. I pronostici della vittoria non sono stati disattesi tra le favorite alla vittoria c’erano proprio la Francia e la Spagna ed alla fine dopo il successo della scorsa edizione ha trionfato Zoe Clauzure, parigina di 13 anni che sul palco si è esibita al pianoforte con Coeur incantando tutti. La Francia, già prima per la votazione delle giurie, ha stravinto al televoto. La classifica finale, infatti, vede al primo posto la Francia seguita sul podio da Spagna e Armenia. Al quarto posto c’è il Regno Unito, poi Ucraina, Polonia, Olanda, Albania, Germania, Malta, undicesimo posto per Melissa Agliottone e Ranya Moufidi rappresentanti dell’Italia. La classifica dell’JESC 2023 continua poi con Nord Macedonia, Portogallo, Georgia, Estonia e Irlanda.

Junior Eurovision 2023/ Diretta e vincitore: la Francia fa il bis, trionfa Zoe Clauzure con Coeur

Vincitore Junior Eurovision Song Contest 2023: L’Italia spera in…

Oggi, domenica 26 novembre, si terrà la tanto attesa manifestazione canora dedicata agli under 14: l’Eurovision Song Contest Junior 2023. Lo spettacolo avrà luogo presso il Palais Nikaia di Nizza e sarà trasmesso nel pomeriggio da Rai 2 e disponibile in streaming su Rai Play. Come ogni anno, tante sono le nazioni pronte a farsi largo a suon di talenti verso la conquista del gradino più alto del podio.

Il vincitore dell’Eurovision Song Contest Junior 2023 è chiaramente ancora un’incognita; per l’accesso alla finale, si è chiuso venerdì il televoto digitale per garantire un posto ai tanti giovani in cerca di riscossa. Per l’Italia spicca il nome di Melissa Agliottone & Ranya Moufidi; il duo pronto a portare in alto il nome del suo Paese.

Junior Eurovision Song Contest 2023: i Paesi partecipanti e l’ultimo vincitore

Come anticipato, oggi – domenica 26 novembre – avremo modo di seguire la tanto attesa finale dell’Eurovision Song Contest Junior 2023. Al fine di scoprire chi potrà essere il vincitore della nuova edizione bisogna osservare quali sono i Paesi partecipanti oltre l’Italia. In totale sono 16: Albania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Ucraina.

Il Vincitore Junior Eurovision Song Contest dello scorso anno è stato il giovane cantante Lissandro con il brano “Oh Maman”, in rappresentanza della Francia. Chissà che quest’anno, tra i 16 Paesi a caccia del primo posto del podio, ad emergere non sia l’Italia grazie al talento smisurato della giovane Ranya Moufidi. Sarebbe di certo un grande traguardo anche solo migliorare il piazzamento dello scorso anno, ovvero l’11o.











