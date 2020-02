Vincitore La pupa e il secchione 2020/ Chi è? Stefano Beacco e Maria Assunta i più quotati

La pupa e il secchione 2020 è giunto al capitolo finale. Oggi, martedì 18 febbraio, in prima serata su Italia 1, andrà in onda la finalissima del docu-reality condotto da Paolo Ruffini. Al termine di una serata ricca di sorprese, colpi di scene e prove, sarà eletta la coppia vincitrice del programma che porterà a casa il premio di 20mila euro. Le coppie finaliste sono Angelica-Mazzoni, Marina-Massa, Stella-Santagati e i “viceversa” Scalzi-Stefano. Solo una, tuttavia, trionferà portando a casa vittoria e premio, chi sarà? Difficile fare un pronostico sulla coppia vincitrice anche se i fans del programma hanno due coppie preferite: da una parte c’è chi spera che a trionfare siano Marina e Massa e, dall’altra, c’è chi tifa per i viceversa Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi che finora, hanno dimostrato di essere molto affiatati e di essere in grado di sostenersi nonostante qualche incomprensione.

VINCITORE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020: SCALZI E STEFANO FAVORITI

Il pubblico de La pupa e il secchione 2020 è schierato quasi tutto dalla parte dei viceversa Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi. Sono tavvero tanti gli utenti dei social che sognano una vittoria dei viceversa che, finora, hanno dimostrato di avere un grandissimo feeling e di essere riusciti perfettamente a calarsi nei panni l’uno dell’altra e viceversa. Stefano, in particolare, è considerato la rivelazione del programma. Dietro i muscoli e l’attenzione per il proprio aspetto fisico, ha dimostrato di essere un ragazzo gentile e sensibile riuscendo a mettere a proprio agio Maria Assunta Scalzi che, durante la finale, riuscirà a lasciarsi totalmente andare insieme al compagno. Nel corso del programma si sono sostenuti e hanno affrontato insieme ogni difficoltà creando il connubio perfetto tra due mondo così diversi. I fans de La pupa e il secchione 2020, così, sono convinti che la vittoria dei due sarebbe assolutamente meritatissima. A soffiare il premio a Scalzi e Stefano, però, potrebbero essere Massa e Marina. Saranno proprio queste le coppie che si contenderanno la vittoria?

