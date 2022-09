Vincitore Leone D’Oro 2022/ Chi è? No Bears – Gli orsi non esistono in pole, ma…

Vincitore Leone D’Oro 2022: oggi l’annuncio alla Mostra del Cinema di Venezia

La 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si chiude e la giuria è pronta a svelare il nome del film vincitore. Dopo la lunga rassegna cinematografica che, in questi giorni, ha portato a Venezia attori, registi, produttori e le varie rappresentanze del cinema internazionale, la giuria composta dal presidente Julianne Moore, il regista Mariano Cohn (Argentina), il regista Leonardo Di Costanzo, la regista Audrey Diwan (Francia), l’attrice Leila Hatami (Iran), lo scrittore Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) e il regista Rodrigo Sorogoyen (Spagna), è pronta a svelare il nome del film che ha convinto tutti.

Tanti i film in concorso e tante le pellicole che potrebbero portare a casa il Leone D’Oro 2022. Tra i tanti film in concorso, tuttavia, ci sono alcune pellicole che hanno sicuramente più chance di trionfare, ma quali sono i film in pole?

Vincitore Leone D’Oro 2022: i film favoriti

Il film favorito per la vittoria del Leone D’Oro 2022 per il miglior film è No Bears – Gli orsi non esistono di Jafar Panahi che sarà nelle sale italiane dal 6 ottobre e che racconta la storia di una coppia iraniana fuggita in Turchia senza documenti e che cerca di arrivare in Europa. A strappargli la vittoria, però, potrebbe essere The Banshees of Inisherin diretto da Martin McDonagh e che racconta la storia di un’amicizia che, ben presto, si trasforma in una storia folle.

Infine, favorito per la vittoria è anche Love Life, diretto da Kôji Fukada che racconta la storia di Taeko, una donna che vive serenamente accanto al marito e al figlio finchè un evento drammatico non riporta nella sua vita il padre biologico del bambino di cui si erano perse le tracce.

