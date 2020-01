Vincitore Lotteria Italia 2020, chi è/ Numero biglietto vincente: 5 milioni a Torino!

Il vincitore della Lotteria Italia 2020 è il fortunato che ha acquistato il biglietto vincente a Torino ed è O 005538. Qui va il primo premio da milioni di euro. Un grande risultato per la città della Mole, che non era mai riuscita a fare il colpo grosso. Lo si scopre scorrendo i dati degli ultimi venti anni, e si apprende che nelle ultime edizioni si era già proposta più volte come città fortunata, ma per altri premi. Agipronews ricorda che l’anno scorso a Torino fu centrato il quarto premio da un milione. Nell’edizione del 2017 invece fu la provincia torinese a far festa: fu vinto un milione e mezzo di euro a Rosta, un milione invece a Pinerolo. Nel 2013 invece nel capoluogo piemontese finì un milione di euro e mezzo. L’agenzia fa notare che la provincia di Torino è una delle poche in cui tra l’altro la vendita dei biglietti ha fatto registrare una crescita rispetto alla scorsa edizione. Da 219mila si è passati a 226mila, quindi c’è stato un incremento del 3,2 per cento.

Chi è il vincitore della Lotteria Italia 2020? Con l’estrazione del 6 gennaio si assegna il primo premio da 5 milioni di euro, quello più ambito. Ma non è l’unico fortunato, anzi c’è una lista lunga di vincitori. È pur vero che chi compra il tagliando della Lotteria Italia implicitamente è proiettato sulla vittoria del primo premio. Del resto sognare non costa nulla, essere ambiziosi dunque è un dovere per chi partecipa all’estrazione finale. In attesa di capire chi è il vincitore della Lotteria Italia 2020, ricordiamo cosa è accaduto l’anno scorso. Il vincitore fu il fortunato che acquistò il biglietto vincente a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Il biglietto da 5 milioni di euro fu quello con serie G e numero 154304, acquistato nell’Autogrill dell’area di servizio di Sala Consilina Est. Fu subito festa nell’area di servizio dopo l’estrazione, non poteva essere altrimenti dopo un successo del genere. Avrà subito festeggiato anche il vincitore, e lo stesso accadrà oggi con l’estrazione finale.

Per chi si aprirà in maniera stellare il 2020 con la Lotteria Italia? L’anno scorso a fare festa fu soprattutto la Campania. In questa regione finirono i primi tre premi dell’estrazione finale: il primo premio da 5 milioni di euro a Sala Consilina, poi 2,5 milioni di euro a Napoli e 1,5 milioni a Pompei. E poi altri 625mila euro furono assegnati con i premi di seconda e terza categoria. Il mistero sull’identità del vincitore non è mai stato risolto. Nel caso del terzo premio, quello di Pompei, il titolare del Bar Sport dove fu venduto il tagliando fortunato disse ad Agipronews che quasi certamente fu comprato da un turista tra ottobre e novembre, che è il periodo in cui arrivano molte comitive. Per questo motivo non seppe andare oltre con le ipotesi sul vincitore. In effetti quel bar si trova in una delle vie principali della città, una strada percorsa quotidianamente da molti turisti che si recano agli Scavi Archeologici e al Santuario. Alta marea fu soprattutto per il vincitore del primo premio, quello da 5 milioni di euro.

CHI È VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2020: DA SALA CONSILINA AD ANAGNI

Ancor prima di Sala Consilina, a far festa con la Lotteria Italia fu Anagni. Qui fu comprato il biglietto vincente da 5 milioni di euro per l’estrazione del 2018. Il tagliando vincente aveva serie e numero Q 067777. Fu un grande trionfo per il piccolo paesino della provincia di Frosinone, soprattutto in considerazione del fatto che soffiò la vittoria a Milano, dove invece finì il secondo premio da 2,5 milioni di euro. Quella fu in effetti l’edizione dei piccoli paesi, perché sul podio salì anche Rosta, al terzo posto con 1,5 milioni di euro di primo premio. Rimase invece fuori dal podio Pinerolo, in provincia di Torino, col biglietto da un milione di euro. Il quinto premio fu invece assegnato ad un biglietto di Roma, così anche la Capitale ebbe modo di festeggiare. Ma non restiamo a lungo concentrati sul passato, focalizziamoci sul presente lasciando poi al vincitore di Lotteria Italia il compito di pensare al futuro, il suo futuro, con il premio di 5 milioni di euro. Una cosa è certa: non può che essere roseo.



