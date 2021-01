Vincitore Lotteria Italia 2021, chi è/ Numero biglietto vincente da 5 milioni di euro

Chi è il vincitore del primo premio di Lotteria Italia 2021 da 5 milioni di euro? La pandemia Covid ha stravolto le nostre vite, ma non tutte le abitudini. Così riparte la corsa per lo storico titolo di vincitore. Oggi seguiremo la diretta dell’estrazione finale per fornirvi subito il biglietto vincente di quest’edizione. L’anno scorso a far festa fu il Piemonte, perché il primo premio fu vinto a Torino. Subito partì la caccia al fortunato, che però non si è conclusa. Un’idea comunque se la fece il titolare della ricevitoria dove fu venduto il biglietto fortunato: spiegò che era uno dei primi biglietti venduti. I suoi clienti inoltre si dissero convinti che il vincitore della Lotteria Italia fosse della zona, qualcuno che del quartiere.

Quella della caccia al vincitore è una tradizione che si rinnoverà anche con l’estrazione di Lotteria Italia 2021. C’è già grande attesa, anche perché l’entusiasmo è stranamente cresciuto tra i possessori dei biglietti, in quanto per quest’anno ne sono stati venduti meno. Di conseguenza, le probabilità di ottenere un premio sono aumentate.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA: IL “CASO RANICA”

A volte però è lo stesso vincitore a farsi avanti. Nel 2017 fece discutere, infatti, la lettera del presunto vincitore di Ranica. «Sono io il vincitore dei cinque milioni di euro del primo premio della lotteria Italia», scrisse a BergamoNews allegando la foto del biglietto vincente. Non è stato possibile scoprire se quello fosse un fotomontaggio per uno scherzo simpatico o se si trattasse davvero del vincitore di quell’anno. Alla richiesta di maggiori informazioni, l’autore di quel messaggio disse di essere un operaio che guadagnava 1.200 euro al mese. Lo scopo di quella lettera era una richiesta di aiuto per gestire al meglio tutta quella somma di denaro e per la paura di cambiare a causa di quella vincita. Problemi che forse non si porrà il vincitore della Lotteria Italia 2021 oggi, anche perché la situazione è cambiata sensibilmente nel nostro Paese. La precarietà è aumentata a causa della pandemia Covid, quindi se una vincita del genere cambiava la vita prima, figurarsi quanta serenità può dare ora.



