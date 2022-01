Vincitore Lotteria Italia 2022, chi è?/ Numero biglietto vincente da 5 milioni di euro

CHI È IL VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2022?

Chi è il vincitore del primo premio di Lotteria Italia 2022 da 5 milioni di euro? Anche quest’anno torna il quesito che tiene tutti con il fiato sospeso, considerato che detenere tale titolo comporta sicuramente un onere, ma anche soprattutto un grosso, enorme onore. Quest’oggi, su queste colonne, seguiremo la diretta dell’estrazione finale per fornirvi subito il biglietto vincente di quest’edizione. L’anno scorso a far festa furono le Marche, perché il primo premio fu vinto a Pesaro, con un tagliando conquistato presso la tabaccheria Cardinali, di piazzale Lazzarini.

La moglie del titolare della ricevitoria dichiarò: “Ancora non abbiamo sentito il vincitore, ma confidiamo di avere un contatto con lui”. Su “Il Resto del Carlino”, la donna spiegò che erano stati venduti oltre 600 biglietti della Lotteria Italia 2021 nella sua attività: “Siamo molto contenti per il nostro cliente che siamo certi saprà spenderli al meglio. Noi abbiamo già fatto vincere due anni fa con un gratta e vinci 500mila euro ad un nostro cliente e altri vari premi più o meno tutte le settimane”. Ecco che la caccia al vincitore della Lotteria Italia 2022 è pronta a riprendere, nel solco di una tradizione che si rinnoverà anche con l’estrazione odierna.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2022: IL CLAMOROSO PRECEDENTE DEL PRIMO PREMIO NON RITIRATO A ROMA

Mentre restiamo in attesa di scoprire chi sia il fortunatissimo vincitore della Lotteria Italia 2022, andando a scavare nella storia del concorso scopriamo che in un caso particolare non è stato riscosso il primo premio da cinque milioni di euro. È accaduto in occasione dell’estrazione 2008/2009, con un tagliando venduto a Roma.

Come comunicato dall’agenzia specializzata Agicos a suo tempo, infatti, alla scadenza del termine ultimo per le richieste di pagamento dei biglietti vincenti l’ammontare dei premi non riscossi era di circa 7 milioni di euro. Fu in assoluto la prima volta in tutta la storia recente della Lotteria Italia che non venne riscosso il primo premio, per una dimenticanza incredibile anche solo da concepire mentalmente. Quell’anno, peraltro, non fu ritirato nemmeno il premio da 1,2 milioni, conquistato mediante un ticket venduto in provincia di Viterbo.

