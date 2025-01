Cresce l’attesa per scoprire chi è il vincitore della Lotteria Italia 2025 che in queste ultime settimane ha avuto l’enorme fortuna di accaparrarsi il biglietto fortunato dal valore – sempre incredibile – di 5 milioni di euro: il sorteggio (da tradizione) verrà fatto solamente questa sera durante la classica diretta speciale dell’Epifania della trasmissione ‘Affari tuoi’, nel corso della quale potremo conoscere – oltre, appunto, al vincitore della Lotteria Italia 2025 – anche tutti gli altri assegnatari dei vari premi in palio nella prima categoria; mentre per quanto riguarda la seconda e la terza categoria in sorteggio verrà comunque fatto in serata ma i risultati saranno resi noti solamente più tardi con un comunicato che verrà pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Senza guardare troppo in là, di certo per ora sappiamo che è ancora troppo presto per conoscere sia il codice identificato del biglietto vincente, sia le generalità del vincitore – ma possiamo tranquillamente immaginare che resterà anonimo, come da tradizione per questo apprezzatissimo concorso -, con l’Agenzia che si premurerà solamente di farci sapere il luogo in cui è stato acquistato il biglietto dal valore di 5 milioni di euro.

In attesa del vincitore della Lotteria Italia 2025, chi ha visto l’anno scorso? Il biglietto fu acquistato a Milano

Visto che l’attesa per la Lotteria Italia 2025 è ancora lunga, nel frattempo per ingannare il tempo possiamo guardare indietro fino allo scorso anno per ricordarvi (o scoprire, nel caso in cui ve lo foste perso) che si trattava del ticket con il codice F306831 che venne venduto in quel di Milano e – precisamente – all’interno del Bar Valdagno nel quartiere Baggio: dopo la consueta caccia al milionario, si persero le tracce del vincitore e da quel momento l’attenzione è andata scemando, ma il titolare dal bar si disse sicuro che il fortunato era quasi certamente residente nello stesso quartiere dato che non era solito accogliere clienti nuovi o estranei; mentre ancor prima, il penultimo vincitore dell’apprezzatissima lotteria fu il proprietario del biglietto D271862 che lo acquistò nella tabaccheria della signora Giuditta Pini in quel di Bologna.