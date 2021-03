Vincitore MasterChef 2021 ed.10, chi è?/ Aquila il favorito, ma Monir…

Chi è il vincitore MasterChef Italia 2021 ed.10?

Questa sera, giovedì 4 marzo, su Sky Uno andrà in onda la finalissima della decima edizione del cooking show con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sono rimasti in quattro nella cucina di MasterChef: Francesco Aquila (34 anni), Antonio Colasanto (26 anni), Monir Eddardary (29 anni) e la giovanissima Irene Volpe (21 anni). Chi tra loro verrà eletto MasterChef d’Italia dai tre giudici? Il favorito alla vittoria sembra essere Francesco Aquila, maître di Bellaria-Igea Marina, che si è fatto notare fin dai casting per la sua personalità spiccata, che però non ha oscurato il suo talento in cucina. Aquila, ormai diventato il suo nome d’arte, è favorito anche dal suo lavoro di maître di sala: conosce le dinamiche della cucina e sa capire il pubblico che si siede al tavolo di un ristorante.

Pronostici vincitore MasterChef Italia 2021: il favorito è…

Ma, bisogna ammettere, che gli altri tre finalisti daranno filo da torcere ad Aquila fino all’ultimo. Ricordiamo che settimana scorsa Irene Volpe, studentessa romana di design, ha conquistato la prima tripletta di questa stagione, vincendo Mistery Box, Invention Test e prova in esterna. Antonio Colasanto, dottorando in chimica alimentare, ha sempre ottenuto ottimi risultati nella cucina di MasterChef. Il più altalenante è stato Monir Eddardary, disoccupato di origini marocchine e residente a Bevagna, che però durante la semifinale ha cucinato il piatto della vita, ispirato alla sua mamma. Mai come quest’anno i tre giudici hanno ribadito che è solo l’ultimo piatto quello che conta per conquistare il titolo di decimo MasterChef d’Italia: chissà che Monir non riesca a tirar fuori dal cilindro un altro coup de théâtre…



