VINCITORE MASTERCHEF ITALIA, CHI È/ Sfida tra Bubu, Hue e Edoardo, il favorito…

Il vincitore di Masterchef Italia 12 sarà uno tra Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco e Hue Dinh Thi. Gli aspiranti chef che si presentano alla finalissima con il loro personale menu sono loro tre. A dovere abbandonare la competizione ad un passo dal sogno è stato Mattia Tagetto, che nell’ultimo Invention Test non è riuscito a convincere i giudici. I concorrenti rimasti in gara ora daranno il tutto per tutto, portando di fronte a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli un vero e proprio percorso culinario che li rappresenti.

Bubu con la sua tecnica, Edoardo con la sua originalità e Hue con la sua raffinatezza. Gli aspiranti Masterchef Italia metteranno in pratica tutto ciò che hanno imparato in questa avventura, ovviamente con l’obiettivo di vincere. In palio ci sono, oltre al titolo, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma (Scuola internazionale di cucina italiana) e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy, in collaborazione con Destination Gusto. Chi è il favorito? Per il web è Bubu, ma occhio alle sorprese.

Chi è il Vincitore Masterchef Italia 12?

Questa sera, giovedì 2 marzo, i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo eleggeranno il vincitore Masterchef Italia 12. Sono rimasti in quattro aspiranti chef a contendersi la vittoria finale. Antonio Gargiulo detto “Bubu”, studente di 19 anni, è nato a Vico Equense ma cresciuto a Cagliari: per lui MasterChef rappresenta l’occasione per dimostrare ai suoi genitori che la cucina per lui non è un semplice hobby ma la via per trasformare il suo sogno in realtà.

Edoardo Franco, 26 anni di Varese, è attualmente disoccupato: ha vissuto in Scozia dove lavorava come rider per un servizio di delivery. Si è licenziato per dedicarsi alla sua reale passione, la cucina. Hue Dihn, 27 anni, è nata nelle campagne intorno ad Hanoi, in Vietnam, e cresciuta in una famiglia umile. Nel 2016 è arrivata in Italia, attualmente vive a Firenze, dove lavora come consulente per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite. Mattia Tagetto, 37 anni, è un “bolzanino doc” che è stato in oltre 300 ristoranti stellati. Il suo sogno è quello di aprire una ghost kitchen o una “chicchetta” nella sua città. Chi di loro sarà il vincitore di MasterChef Italia 12?

Pronostoci Vincitore Masterchef Italia 12: Bubu favorito ma…

I concorrenti favoriti al titolo di Vincitore Masterchef Italia 12 che riscuotono i maggiori consensi sui social sono Bubu ed Edoardo, mentre Mattia, al momento, è il meno considerato nei sondaggi. C’è chi pensa che il bolzanino doc sarà il primo a lasciare la cucina di Masterchef Italia 12 questa sera. “Per me la vittoria se la giocano Edoardo (che ho sempre pensato fosse il vincitore designato) e Bubu (su cui ultimamente hanno fatto una narrazione interessante e penso sia quello migliorato di più). Hue mi pare faccia sempre lo stesso piatto…”, ha commentato su Twitter un fan di MasterChef.

Anche se il favorito sembra essere il giovanissimo Bubu: “Mi pare quello con più margine di miglioramento: è quello con più idee, che deve affinare studiando e facendo esperienza”. Anche secondo Dissapore.com Bubu Bubu è il vincitore designato di questa edizione: “Bubu si è mosso sempre molto bene, ha cucinato piatti intelligenti, non ha mai cercato scorciatoie e ha stupito i giudici più di una volta. Per questo crediamo meriti di vincere, e siamo piuttosto sicuri che così sarà“.











