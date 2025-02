Anna Zhang vince Masterchef Italia 14

La finalissima di Masterchef Italia 14 ha confermato i pronostici della vigilia. A trionfare, al termine di un’ultima puntata avvincente ed emozionante è stata Anna Zhang. La 32enne consulente di moda, ha trionfato grazie all'”Albero della vita”, un antipasto che ha conquistato totalmente Antonino Cannavacciuolo secondo cui può già essere inserito nel menù di un ristorante stellato. Anna, dunque, ha confermato tutte le indiscrezioni della vigilia riuscendo a mantenere la classe, l’eleganza e la calma che hanno sempre contraddistinto il suo percorso. Una vittoria che è stata accolta in parte dal popolo del web.

Pagelle Masterchef 14: Anna fonde due culture e vince!/ Jack innovativo, Simone troppo classico

Gli utenti dei social, infatti, da una parte hanno festeggiato per la mancata vittoria di Mary e la sua eliminazione, ma dall’altra, hanno espresso rammarico per la mancata vittoria di Jack che era considerato il secondo favorito per la vittoria.

I favori del pubblico per Jack, mancato vincitore di Masterchef Italia 14

Anna e Jack sono sempre stati considerati i favoriti per la vittoria di Masterchef Italia 14. La vittoria dell’una piuttosto che dell’altro sembrava destinata a mettere d’accordo il pubblico del talent show di Sky ma, dopo il verdetto, sono tanti quelli che, sotto la foto di Anna vincitrice, pubblicata dalla pagina Instagram di Masterchef, ammettono che avrebbero preferito la vittoria di Jack definito “un fuoriclasse”.

CHI È ANNA ZHANG, VINCITRICE DI MASTERCHEF ITALIA 2025/ Per la finalissima arriva la famiglia!

“Per me Jack superiore, gioca un altro campionato”, scrive un utente. “Jack fuoriclasse, aspettiamo il tuo ristorante”, aggiunge un altro. “Jack siamo fieri di te. Indipendentemente da questa finale rimani il più talentuoso della masterclass”, “Contento per lei. Anche Jack un grande. Grazie per le emozioni“, scrivono altri utenti.