Chi è il vincitore di Masterchef Italia 2025? A decretarlo è la finalissima di questa sera al termine della quale Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo sceglieranno il migliore concorrente che raccoglierà l’eredità di Eleonora Riso Dopo aver selezionato 19 concorrenti più due riserve poi entrate in corsa, a strappare il biglietto per la finale sono Simone, Jack, Mary e Anna.

Tra queste c’è il Vincitore Masterchef Italia 2025 che sarà eletto dopo l’ultima prova durante la quale i concorrenti ancora in gioco dovranno preparare un menù di quattro portate. Tutti e quattro i finalisti hanno sfoggiato le loro doti culinarie nel corso della lunga cavalcata che li ha portati alla finale. Tutti e quattro hanno le carte in regola per poter portare a casa titolo e montepremi, ma ad oggi, i super favoriti, restano Anna e Jack: lei confermerebbe tutte le sue qualità e il bel percorso fatto mentre lui rappresenterebbe l’assoluta novità.

Grande attesa per l’esito della finalissima che decreterà il vincitore di Masterchef Italia 2025 che, secondo il popolo del web, dovrebbe essere uno tra Anna e Jack, considerati i più bravi, i più originali e i più organizzati nel loro lavoro. Sarebbe, tuttavia, accettata dal popolo del web anche l’eventuale vittoria di Simone che, con passione e praticità è riuscito a superare tutte le sfide arrivando a giocarsi la vittoria in finale. “A parte Mary, che è un errore di Masterchef, gli altri 3 ragazzi in finale sono indubbiamente i migliori”, scrive un utente sulla pagina Instagram di Masterchef Italia.

La conquista del tutolo di Vincitore Masterchef Italia 2025 da parte di Mary, invece, ad oggi, per il popolo del web appare assolutamente improbabile. Sono tanti, infatti, gli utenti convinti che non avrebbe meritato la finale che, invece, ha conquistato sul campo. Mary, ad oggi, è considerata la meno brava dei quattro finalisti: sarà lei la prima ad essere eliminata perdendo anche la possibilità di preparare il menù di degustazione?