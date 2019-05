Vincitore Mister Ciao Darwin 2019 chi è?/ Filip Simaz e Alessio Guidi tra i finalisti

MISTER CIAO DARWIN 2019, CHI È?

Come ogni anno, l’edizione di Ciao Darwin non può dirsi conclusa senza la premiazione dei personaggi migliori. Verranno premiati i più divertenti, i più stravaganti ma anche i più belli di questa ottava stagione dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un premio andrà proprio all’uomo più bello di Ciao Darwin 8 che sarà incoronato “Mister Darwin“. Molti sono i ragazzi affascinanti che il pubblico, soprattutto quello femminile, ha avuto modo di apprezzare quest’anno; ma quali sono quelli che davvero meritano di vincere l’ambita fascia? Tre sono i finalisti che si contendono la fascia di Mister Darwin ai Darwin di Donatello 2019. Uno di questi è Filip Simaz, l’indimenticabile protagonista della sfida tra “Gay Pride e Family Day”. Prima durante la prova canora con un balletto esilarante, poi durante la Macchina del Tempo: Filip è vera icona di questa edizione.

FILIP SIMAZ E ALESSIO GUIDI TRA I FINALISTI

Filip Simaz infatti potrebbe conquistare più di premio ai Darwin di Donatello di Ciao Darwin 2019. Per chi non lo sapesse, Filip è un ballerino e vocalist bulgaro e ha alle spalle una storia molto triste, con un’infanzia in orfanotrofio. Ma procediamo con i candidati alla vittoria di Mister Darwin con Alessio Guidi. Il bel “ricciolino” della squadra delle Cime (che si è scontrata con le Rape), prima di sapere l’esito della sfida, ha pubblicato un lungo post di ringraziamento a Paolo Bonolis. “Vorrei ringraziarti @sonopaolobonolis per avermi nuovamente ospitato a #ciaodarwin ! – scrive Alessio su Instagram – È stato un piacere fare la tua conoscenza e scoprire che non sei diverso da come ti vedo tutte le sere in televisione: divertente, simpatico e altruista. Sei veramente una splendida persona! Non vedo l’ora di vedere la puntata di venerdì 31 maggio dove consegni i Darwin di Donatello!”

ALESSANDRO MARIA BOSIO POSSIBILE VINCITORE MISTER CIAO DARWIN 2019?

Ultimo candidato alla fascia di Mister Darwin per i Darwin di Donatello è Alessandro Maria Bosio. L’istruttore di fitness, che ama fare parodie sul web di canzoni note, è stato il protagonista della sfilata in intimo nella sfida Davide contro Golia. Fisico muscoloso e prestante, potrebbe essere proprio lui a conquistare l’ambito premio per questa edizione di Ciao Darwin. Non ci resta che scoprirlo questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA