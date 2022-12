VINCITORE MONDIALI 2022, CHI È?/ Argentina o Francia, i pronostici sulla finale

CHI È IL VINCITORE MONDIALI 2022 TRA ARGENTINA E FRANCIA?

Argentina-Francia: domenica alle ore 16 italiane al Lusail Iconic Stadium si assegnerà la 22esima edizione dei Mondiali di calcio. L’appuntamento più atteso per chi ama il calcio, si affrontano due Nazionali che facevano parte del roster delle favorite a inizio stagione ma che si trovano comunque ad affrontare un match che a livello di pronostici, almeno alla vigilia, visto che le quote dei bookmaker praticamente si equivalgono, sia in caso di vittoria sudamericana sia in caso di successo transalpino.

Il successo al 90′ di una delle due contendenti in questa finale Mondiale viene infatti quotato in maniera identica dalle principali agenzie, che oscillano tra il 2.80 e il 2.85. Quote che si equivalgono anche per chi vuole scommettere sulla formazione vincitrice della Coppa del Mondo, 1.83 sia per la Francia sia per l’Argentina, mentre la quota per il pareggio viene fissata a 3.00. D’altronde le due formazioni si approcciano all’appuntamento dopo aver condotto un cammino lineare, superando avversarie difficili.

VINCITORE MONDIALI 2022, LE STATISTICHE DI ARGENTINA E FRANCIA

Argentina e Francia hanno vinto due Mondiali a testa e sono alla quarta finale ciascuno dal 1986 a oggi. L’Argentina in realtà ha disputato complessivamente 5 finali del campionato del mondo, partecipando anche alla prima persa 4-2 in casa dell’Uruguay. Nel 1978 e nel 1986 l’Albiceleste ha trionfato, perdendo però nel 1990 contro la Germania Ovest e nel 2014 contro il Brasile a Rio de Janeiro. Finora dunque in finale dei Mondiali 2 vittorie e 3 sconfitte per l’Albiceleste, pronta a scrivere il suo sesto capitolo.

Chi sarà il vincitore mondiali 2022? Prima di questo appuntamento in Qatar invece la Francia è arrivata in tre occasioni all’atto conclusivo della Coppa del Mondo. La prima volta in assoluto, nel Mondiale disputato in casa nel 1998, si è risolta in un trionfo con il 3-0 rifilato al Brasile con doppietta di Zidane e gol di Petit. Il precedente del 2006 è nel cuore di tutti i tifosi italiani, con i transalpini che hanno perso ai calci di rigore contro l’Italia, che ha conquistato il suo quarto Mondiale. Nel 2018 invece 4-2 a Mosca alla Croazia, con i Bleus che hanno dunque trionfato per la seconda volta con molti protagonisti che saranno in campo anche in questo appuntamento contro l’Argentina.











