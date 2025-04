Vincitore Ne vedremo delle belle, chi è? Sfida tra le 10 soubrette

Chi vince Ne vedremo delle belle? Il programma di Carlo Conti su Rai 1 ha chiuso in anticipo per via degli ascolti troppo bassi. Il conduttore non si è azzardato ad affrontare la pausa settimanale per via della Pasqua e ha preferito chiudere i battenti il prima possibile ammettendo che lo share non è andato bene per un programma che va in onda al sabato sera. Conti ha dato una sua spiegazione: tra le concorrenti e rivali non si sono create le dinamiche previste dallo show.

In effetti il pubblico se n’era già accorto, dato che più volte il conduttore e i giudici hanno provato a far tirare fuori le unghie e i denti alle soubrette senza successo. Ad ogni modo, l’ultima puntata sarà quella decisiva per scoprire chi è stata la showgirl migliore in queste quattro serate. Ricordiamo che le dieci concorrenti in sfida sono: Veronica Maya, Matilde Brandi, Carmen Russo, Pamela Prati, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Valeria Marini. Ognuna di loro ha lottato sin dall’inizio per mostrare le sue qualità in diversi ambiti: ballo, canto, conduzione e musical, compresa qualche prova sperimentale che purtroppo non ha ottenuto l’esito sperato.

Per quanto riguarda il vincitore di Ne Vedremo delle Belle, tutto va a favore della bravissima Lorenza Mario. I fan sui social l’hanno decretata sin da subito come la migliore tra le soubrette. Del resto sa fare tutto: canta, balla, è brava con le parole e sa muoversi benissimo sul palco. Oltretutto, pare piuttosto lontana dal mondo del trash, un pesce fuor d’acqua rispetto alle altre concorrenti. Sarà lei a vincere Ne vedremo delle belle? Sul fronte Valeria Marini, invece, sembra non esserci speranza dato che dal principio non è riuscita a vincere nemmeno una puntata.

Delusissima, ha spesso dichiarato di non essere stata premiata a sufficienza. Pamela Prati, invece, se l’è cavata benissimo mostrando a tutti il suo meraviglioso fisico insieme a Carmen Russo, anche lei grande star di questa edizione di Ne vedremo delle belle. Eppure, il programma non è riuscito a decollare nella maniera migliore e Carlo Conti lo ha ammesso, dicendo che si è trattato a tutti gli effetti di uno show sperimentale dove ci si può permettere di sbagliare.