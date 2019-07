Vincitore Palio di Siena 2 luglio 2019/ Chi è? Scopri le contrade favorite

Chi è il vincitore del Palio di Siena 2 luglio 2019?

La corsa dedicata alla Madonna di Provenzano scatta tra poche ore, e c’è già grande attesa per la contrada che riuscirà a entrare nell’albo d’oro con un nuovo successo. Come abbiamo già esplicitato in altre sedi e in altri giorni, non tutte le 17 contrade partecipano alla carriera: anzi, soltanto 10 per volta possono entrare in piazza del Campo e provare a portare a casa il tanto ambito Drappellone. Le altre dovranno aspettare il turno seguente, eventualmente; dunque dieci contrade in lotta, e possiamo anche ricordare che i cavalli possono anche vincere scossi. Quel che conta infatti è che sia l’equino a tagliare il traguardo al termine dei tre giri: qualora il fantino dovesse essere disarcionato, il suo cavallo potrà completare la carriera e consegnare il Drappellone alla contrada cui è stato assegnato tramite sorteggio.

Vincitore Palio di Siena: quali sono le contrade favorite?

L’ultimo vincitore del Palio di Siena 2019 è stata la Tartuca, ma possiamo fare un distinguo: infatti la contrada giallo e turchino si è presa il successo lo scorso 20 ottobre, in un Palio straordinario organizzato per festeggiare il primo centenario della Prima Guerra Mondiale. Se facciamo riferimento alle carriere “regolari” il campione in carica, se così vogliamo chiamarlo, è la Lupa che ha trionfato nel Palio della Madonna dell’Assunta; la corsa dedicata alla Madonna di Provenzano, quella del 2 luglio, appunto, ha invece visto trionfare il Drago. Che, insieme alla stessa Lupa e all’Onda, è la contrada che negli ultimi anni si è maggiormente distinta; il Palio di Siena è interessante anche perchè, avendo registri ufficiali che tengono nota delle corse fino al XVII secolo, permette di tracciare statistiche interessanti che aumentano il prestigio della singola contrada o, al contrario, ne “sbeffeggiano” altre. Vale a dire, quelle che attendono da più tempo di festeggiare una vittoria: allora anche per questo motivo sarà davvero interessante scoprire quale contrada riuscirà a vincere il Palio di Siena 2019, manca sempre meno all’inizio della carriera e all’assegnazione del Drappellone…

