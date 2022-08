Vincitore Palio di Siena 2022/ Chi vincerà il Palio dell’Assunta? (16 agosto)

VINCITORE PALIO DI SIENA 2022, PALIO DELL’ASSUNTA: LA CARRIERA!

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta)? La carriera della Madonna dell’Assunta prende il via martedì 16 agosto, e c’è grande curiosità per scoprire chi sarà a tagliare per primo il traguardo e succederà nell’albo d’oro al Drago, che ha ottenuto il successo nel Palio della Madonna di Provenzano (2 luglio, naturalmente). Abbiamo assistito alle varie prove nei giorni scorsi: una meno del solito visto che la prima prova, che avrebbe dovuto avere luogo sabato, è stata annullata (e anche questa non è una novità). Adesso noi andiamo a caccia del vincitore del Palio di Siena 2022, quello che si corre in onore dell’Assunta e che ci dirà appunto quale contrada sarà in grado di portare a casa il Drappellone.

Le contrade sono pronte, Piazza del Campo a Siena si riempirà presto di appassionati e tifosi, nella solita atmosfera festante ma forse anche “confusionaria” soprattutto per i cavalli e i fantini, che saranno i veri protagonisti di questa intensa serata. Naturalmente, nella speranza che il vincitore del Palio di Siena 2022 (Palio dell’Assunta) sia già proclamato questa sera, perché la carriera come ben sappiamo potrebbe essere posticipata a domani per sopraggiunti limiti dovuti a oscurità e visibilità, e anche in questo caso non si tratterebbe certamente della prima volta nella centenaria storia di questo evento…

VINCITORE PALIO DI SIENA 2022: LA STORIA DEL PALIO DELL’ASSUNTA

Dunque la storia del vincitore del Palio di Siena 2022, per quanto riguarda il Palio dell’Assunta e la carriera che viene disputata il 16 agosto, è ferma a tre anni fa: nelle ultime due edizioni infatti il Palio è rimasto fermo, e naturalmente la motivazione è strettamente connessa alla pandemia di Coronavirus che ha impedito agli organizzatori di mettere in scena l’evento. Troppo complesso correre un Palio di Siena sapendo che, anche con le mascherine, non si sarebbe potuto garantire il giusto distanziamento; molto più semplice – e soprattutto saggio – annullare tutto e rimandare a tempi migliori.

Che sono arrivati lo scorso 2 luglio, quando il Drago ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano; invece riferendoci alla carriera del 16 agosto l’ultima vittoria era andata alla Selva (appunto del 2019), che si era imposta con Giovanni Atzeni (Tittia) alla guida di Remorex, arrivato però scosso al traguardo. Adesso sarà davvero interessante scoprire chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2022 per la Madonna dell’Assunta, tra poco sapremo davvero tutto…











