Vincitore Palio di Siena 2023 del 16 agosto/ Chi è? La prima contrada di sempre fu l’Oca, il fantino…

VINCITORE PALIO DI SIENA 2023: IL PRIMO DI SEMPRE

Finalmente ci siamo: l’inizio della carriera sta per dirci chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2023 del 16 agosto, corsa dedicata alla Madonna dell’Assunta. Dall’ultimo al primo: per le statistiche ufficiali, il primo Palio accreditato fu corso il 14 luglio 1644, e l’occasione era il compleanno del Granduca di Toscana Ferdinando II de’ Medici. Vinse la contrada dell’Oca, a quanto pare: diciamo così perché il suo successo venne accreditato soltanto nel 1894, all’epoca era chiaramente molto più complicato tenere traccia scritta di quanto accadeva e, del resto, il Palio di Siena non era ancora quell’evento che poi avrebbe scandito gli anni in maniera costante.

Sia come sia, il vincitore fu un non precisato cavallo di Ottorino di Grosseto; il fantino, un tale Destrampo. Personaggio mitologico, a tutti gli effetti: di lui si dice che abbia vinto il primo Palio di Siena nella storia, ma c’è la possibilità che Destrampo non sia nemmeno esistito. Sono passati 379 anni da quell’evento: ancora non lo si poteva sapere, ma sarebbe stato un giorno da consegnare alla leggenda. Oggi dunque siamo pronti a scoprire chi sarà l’ultimo – per ora – vincitore del Palio di Siena 2023, quello del 16 agosto per la Madonna dell’Assunta: mettiamoci comodi perché in Piazza del Campo è tutto pronto, i cavalli con i loro fantini stanno per fare la loro comparsa… (agg. di Claudio Franceschini)

NEL XXI SECOLO

Aspettando il vincitore del Palio di Siena 2023 per la Madonna dell’Assunta, dobbiamo anche fare un rapido focus sulle statistiche del XXI secolo, anche perché ormai il terzo millennio è iniziato da oltre 20 anni e dunque i dati al riguardo sono già abbastanza indicativi. Dunque, quale contrada ha ottenuto più successi dal 2001 a oggi? La risposta è la Selva, che ha vinto per cinque volte il Palio di Siena; a seguire con 5 trionfi troviamo la Tartuca, poi ne hanno ottenuti 4 a testa Drago e Giraffa, che come abbiamo già visto sono tra le contrade favorite anche per essere vincitore del Palio di Siena 2023 in questo 16 agosto.

Più contrade hanno vinto tre volte; un solo successo per Pantera e Valdimontone, mentre quelle a zero le avevano già nominate nei giorni scorsi e sono ovviamente l’Aquila, che è attualmente la contrada nonna, poi la Chiocciola e il Nicchio. Quest’ultima contrada non prenderà il via nel Palio di Siena 2023, e dunque non si potrà laureare vincitore: dovrà aspettare con il rischio di indossare la cuffia questa sera, ma vedremo quello che ci diranno tra poco i tre giri di Piazza del Campo… (agg. di Claudio Franceschini)

PER LA MADONNA DELL’ASSUNTA

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2023? Si corre oggi la carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta, e l’albo d’oro attende il nome della contrada che succederà alla Selva: non sarà quest’ultima in ogni caso, perché nell’estrazione delle contrade partecipanti non compare il suo nome. Quindi, primo dato interessante, il vincitore del Palio di Siena 2023 non porterà con sé un cappotto: l’ultima doppietta riuscita resta quella della Lupa (2016) e dovremo aspettare almeno un altro anno per assistere a un evento simile, mentre c’è comunque hype avvicinandoci a scoprire chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2023 del 16 agosto, per quanto riguarda contrada e fantino (ma anche cavallo).

Sia come sia, ci sono tutti gli ingredienti per riscrivere numeri importanti: ricordiamo che il Drago ha vinto prima e seconda prova oltre a quella generale, lasciando alla Chiocciola solo la Provaccia (terza e quarta prova sono state annullate per maltempo). Il Drago aveva vinto nel luglio 2022; per quanto riguarda la nonna, ovvero la contrada che non vince da più tempo, è ancora l’Aquila che è una delle tre a non essere mai stato vincitore del Palio di Siena nel XXI secolo. Per l’Aquila, precisamente, l’attesa dura dal luglio 1992: vedremo se almeno oggi questa contrada sarà in grado di prendersi il successo e di conseguenza il Drappellone destinato al vincitore, l’attesa sta per concludersi ma scopriremo presto cosa ci dirà il Palio di Siena 2023…

VINCITORE PALIO DI SIENA 2023: NUMERI E STATISTICHE

Dunque aspettiamo il vincitore del Palio di Siena 2023: dei cavalli partecipanti alla carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta soltanto uno ha tagliato il traguardo per primo. Si tratta di Zio Frac, proprio nel luglio di un anno fa con il Drago: tre palii e una vittoria, gli altri cavalli festeggerebbero oggi per la prima volta. Zio Frac è stato assegnato all’Oca; l’altra contrada super favorita per la vittoria, oltre al Drago per quanto visto nel corso delle prove, è chiaramente la Giraffa. Il motivo? Semplice: il suo fantino è Giovanni Atzeni, meglio conosciuto come Tittìa. Figura ormai mitologica del Palio di Siena: arriva da cinque vittorie consecutive, impresa mai riuscita a nessun altro nella storia della carriera.

Per Tittìa i successi sono arrivati con la stessa Giraffa, poi Selva, Drago, Leocorno e ancora Selva; nell’agosto di quattro anni fa il suo cavallo Remorex vinse scosso, ovviamente nel luglio 2022 l’accoppiata era con il già citato Zio Frac. Tra gli altri fantini, attenzione ad Andrea Coghe: Tempesta tra poche ore monterà Vitzichesu per il Drago, il suo successo nell’ottobre 2018 (Palio straordinario, a celebrare la fine della Prima guerra mondiale) avvenne ancora con un Remorex scosso e a favore della contrada della Tartuca. Ancora oggi è l’ultimo che non abbia visto Tittìa come vincitore: insomma, ora vedremo quale sarà il vincitore del Palio di Siena 2023 per la Madonna dell’Assunta, non vediamo l’ora che la carriera prenda il via…











