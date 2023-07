VINCITORE PALIO DI SIENA 2023 DEL LUGLIO, CHI È?/ Contrada e fantino: l’Aquila è la “nonna”, la Chiocciola…

VINCITORE PALIO DI SIENA 2023: I NUMERI CURIOSI

Parlando di quali contrade partecipano oggi, aspettando il vincitore del Palio di Siena 2023, è inevitabile spendere qualche ulteriore parola sulla situazione a dir poco particolare che vive la Chiocciola. Questa contrada potrebbe avere una motivazione speciale in più per cercare il successo, dal momento che non vince da tantissimo tempo il Palio di Siena. Per trovare l’ultima vittoria della Chiocciola dobbiamo risalire al 16 agosto 1999 e di conseguenza questa contrada è a digiuno da 24 anni, fatto per di più abbastanza curioso per la Chiocciola, che in assoluto occupa il secondo posto tra le più vincenti con 51 successi in base ai dati del Comune, ma ancora zero nel XXI secolo.

Ci sono d’altronde altre due contrade che sono a secco da ancora più tempo e oggi saranno a loro volta entrambe in gara: in particolare sarebbe davvero la fine di un incubo per l’Aquila, che occupa la scomodissima posizione di “nonna”, cioè di Contrada che non riesce a vincere da più tempo il Palio di Siena. L’ultimo successo risale infatti per l’Aquila al 3 luglio 1992, dunque in occasione della corsa dedicata alla Madonna di Provenzano che quell’anno era slittata di un giorno rispetto alla tradizionale data del 2 luglio. Quanto al Nicchio, l’ultimo successo risale al 16 agosto 1998; una delle tre riuscirà a spezzare il digiuno? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NOMI CHE HANNO FATTO LA STORIA

Chi sarà il vincitore Palio di Siena 2023 del 2 luglio che tra poche ore sarà disputato come da tradizione in Piazza del Campo in onore della Madonna di Provenzano? Ancora un po’ di pazienza sarà necessaria per scoprire chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro del Palio di Siena, intanto dobbiamo ricordare naturalmente che pure alla corsa di oggi, 2 luglio 2023, parteciperanno solamente 10 delle 17 Contrade della città di Siena. Il meccanismo è piuttosto semplice: partecipano di diritto le sette Contrade che non avevano disputato il Palio del 2 luglio dell’anno scorso più tre sorteggiate fra le dieci in gara nell’ultima carriera dedicata alla Madonna di Provenzano.

Avremo dunque in gara oggi: Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio, Tartuca, Istrice, Drago, Torre e Chiocciola. Ricordiamo inoltre che risulterà vincitore del Palio di Siena 2023 il cavallo che per primo taglierà il traguardo al termine dei tre giri in Piazza del Campo, anche se scosso, cioè qualora dovesse arrivare al traguardo senza fantino. Tra di loro alcuni nomi illustri, che hanno fatto la storia del Palio di Siena negli ultimi anni: tra loro citiamo Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, Carlo Sanna detto Brigante, Andrea Coghe detto Tempesta ma soprattutto Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha una clamorosa striscia aperta di quattro vittorie consecutive dal momento che fece doppietta nel 2019 per due contrade differenti (Giraffa e Selva) per poi riprendere a dominare dopo il Covid nel 2022, vincendo il 2 luglio per il Drago e poi anche il Palio di Siena di agosto dedicato alla Madonna Assunta, in questo caso per il Leocorno.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2023: I POSSIBILI FAVORITI

Parlare dei possibili favoriti come vincitore Palio di Siena 2023 del 2 luglio è sempre un esercizio molto complicato, perché questa è una corsa che spesso sfugge ad ogni logica e nella quale le variabili da prendere in considerazione sono davvero tantissime. Possiamo dire che al momento dell’assegnazione dei cavalli alle Contrade in gara hanno certamente esultato i contradaioli della Selva per Violenta da Clodia che era il cavallo più ambito, ma anche quelli dell’Onda per Viso d’Angelo ed i contradaioli della Torre per Zio Frac possono dirsi soddisfatti.

Le prove non sempre hanno chiarito le idee su chi può essere il vincitore 2023, come è d’altronde consolidata tradizione per quanto riguarda il Palio di Siena, per cui questo dato va sempre preso con la massima cautela, mentre certamente alla Selva fa piacere avere come fantino Tittia, grazie al fenomenale curriculum al quale abbiamo accennato. Quanto invece alle ultime Contrade che hanno vinto il Palio di Siena, tale onore è toccato alla Giraffa il 2 luglio di quattro anni fa e poi alla Selva nel successivo Palio dell’Assunta, mentre nel 2022 si sono imposte Drago e Leocorno, come abbiamo già ricordato. Di queste quattro solo il Leocorno non sarà in gara oggi, chissà se qualcuno festeggerà a brevissima distanza dall’ultima volta?











