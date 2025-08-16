Vincitore Palio di Siena 2025, chi è? Contrada, fantino e cavallo che trionferanno nella carriera del 16 agosto, per la Madonna dell'Assunta.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2025: CHI NEL GIORNO DELL’ASSUNTA?

Chi sarà il vincitore Palio di Siena 2025? La città toscana attende la contrada cui consegnare il drappellone: se il 3 luglio (causa ritardo per maltempo) la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano era stata vinta dall’Oca, sabato 16 agosto scopriremo il vincitore Palio di Siena 2025 per la Madonna dell’Assunta.

Iniziamo da un dato abbastanza curioso: in nessun caso sarà possibile una doppietta, vale a dire che l’Oca non potrà vincere la seconda carriera nell’anno solare mentre la Lupa non potrà realizzare il bis rispetto allo scorso agosto, quando aveva trionfato con Dino Pes detto Velluto e Benitos.

Per entrambi si era trattato del primo successo; la Lupa è fuori dai giochi al pari dell’Oca, perché entrambe le contrade non facevano parte dell’elenco delle partecipanti di diritto al Palio di Siena 2025 per l’Assunta e non sono state estratte a sorte (“onore” che invece è toccato a Civetta, Leocorno, Onda e Valdimontone).

Dunque sarà necessariamente un nome nuovo, almeno riguardo le ultime carriere; forse l’Aquila riuscirà a togliersi la cuffia consegnandola al Nicchio, che come la Chiocciola non partecipa e dunque rischia di diventare la nuova nonna, attendendo dal 16 agosto 1998 e cioè sei anni e un mese meno del periodo trascorso dall’ultima vittoria dell’Aquila.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2025: NUMERI E CURIOSITÀ

Stiamo allora per scoprire il vincitore Palio di Siena 2025 per quanto riguarda la Madonna dell’Assunta: spesso si parla delle contrade e dei loro numeri, ma vale anche la pena citare fantini e cavalli. Della prima categoria fanno parte 15 nomi che hanno ottenuto almeno 10 successi nella città toscana: se la leggenda dei nostri giorni è Giovanni Atzeni detto Tittìa, con 11 vittorie di cui l’ultima proprio lo scorso luglio, la storia del Palio di Siena ha consegnato alla conoscenza popolare soprattutto Aceto, al secolo Andrea Degortes (forse il primo ad avere una notorietà mai toccata dai suoi predecessori), ma in realtà ci sono due fantini che detengono con 15 affermazioni il primato di vincitore Palio di Siena.

Dobbiamo tornare al XIX secolo per trovare Francesco Santini detto Gobbo Saragiolo, che ebbe una carriera particolarmente lunga; addirittura al 1700 per quanto riguarda Bastiancino, nome d’arte di Mattia Mancini, sul quale permangono dubbi anche sulle volte precise in cui ha disputato la gara. Gli archivi parlano di 27 carriere, quindi abbiamo una percentuale di vittorie superiore al 50%; per quanto riguarda i cavalli è impossibile non citare Violenta da Clodia, l’ultimo ad aver ottenuto due successi consecutivi, ma soprattutto Preziosa Penelope che nel 2016, sempre con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio (che poi avrebbe fatto tris con la Giraffa) ottenne una bellissima doppietta nell’anno solare facendo esultare la Lupa in entrambi i casi.claudio franceschi