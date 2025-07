Vincitore Palio di Siena 2025: sale l'attesa per scoprire contrada, fantino e cavallo che trionferanno nella carriera della Madonna di Provenzano.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2025: CHI VINCERÀ LA CORSA?

Chi sarà il vincitore Palio di Siena 2025? La carriera dedicata alla Madonna di Provenzano sta arrivando, giovedì 3 luglio è il giorno in cui scopriremo quale contrada – e di conseguenza fantino e cavallo – riuscirà a ottenere il Drappellone prendendosi la gloria, ricordando che ieri c’è stato il rinvio a causa del temporale che ha colpito la città.

Sul vincitore Palio di Siena 2025 si potrebbe dire tantissimo: gli archivi ufficiali infatti registrano la prima corsa nel 1644 e ci sono nomi leggendari, anche in senso letterale. Infatti alcuni personaggi dei secoli scorsi potrebbero anche non essere mai esistiti, o rispondere a un nome diverso rispetto a quello con cui sono stati conosciuti.

Stando alle cronache attuali, e sulla carriera del 2 luglio, l’ultima contrada a prendersi il Drappellone dedicato alla Madonna di Provenzano è stata l’Onda: si dovette aspettare 48 ore, a causa di un doppio rinvio dovuto al maltempo.

Carlo Sanna detto Brigante aveva vinto per la seconda volta consecutiva, ad agosto 2023 era con Zio Frac per l’Oca; anche qui naturalmente spuntano nomi storici come Giovanni Atzeni detto Tittìa, cinque successi in fila tra luglio 2019 e luglio 2023 e ancora papabile vincitore del Palio di Siena 2025.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2025: CHI ATTENDE A LUNGO

Il vincitore Palio di Siena 2025 uscirà da una lista di 10 contrade, che sono quelle che partecipano regolarmente alla carriera; a bocce ferme è davvero complicato stabilire un potenziale “campione”, sicuramente va riferito che Aquila e Torre non gareggeranno oggi avendo ricevuto una squalifica e, di conseguenza, la contrada dell’Aquila dovrà accettare almeno per un po’ di essere ancora la “nonna”, vale a dire quella cui la vittoria manca da più tempo. Nel suo caso si parla addirittura di 33 anni, ma altre due contrade non sono mai riuscite a festeggiare dal 2000 a oggi.

Si avvicina con fiducia, visto l’esito delle prove, la Pantera che attende una vittoria dal luglio 2006; a tale proposito, naturalmente il vincitore Palio di Siena 2025 riscriverà in qualche modo un albo d’oro che vede al primo posto la Tartuca. La curiosità? Le vittorie di questa contrada sono 48,5 e il motivo va ricercato nella carriera del 16 agosto 1713, dopo la quale si aprì un contenzioso con l’Onda relativo al passaggio (o meno) sotto il palco dei giudici, per risolvere il quale si decise di assegnare la vittoria ex aequo. Ora, sale l’attesa per scoprire il vincitore Palio di Siena 2025…