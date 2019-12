Vincitore Pallone d’Oro 2019/ Classifica e favoriti: i bookmaker puntano su Messi

Chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2019? Al momento i candidati principali sembrano essere tre: spicca il grande duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo che ha contraddistinto gli ultimi dieci anni del premio assegnato da France Football – e che si è nuovamente staccato dalla FIFA – che farebbe andare in vetta solitaria uno dei due (al momento entrambi ne hanno 5 a testa), con Virgil Van Dijk che, principale rappresentante del Liverpool campione d’Europa, potrebbe inserirsi nella corsa ma partendo, così si dice, indietro anche per il suo ruolo di difensore. Parrebbero esclusi sia Mohamed Salah che Sadio Mané: sull’assenza dei due dal podio si è già espresso Samuel Eto’o, secondo il quale il calcio africano sarebbe meno considerato rispetto a quello europeo o sudamericano. Sia come sia, Mundo Deportivo e in generale la Spagna giurano che Messi sarà incoronato questa sera per la sesta volta: una convinzione talmente forte che i bookmaker hanno in certi casi sospeso le giocate sulla Pulce, mentre chi le ha lasciate aperte le ha comunque viste crollare fino a 1,10. Insomma, sembra tutto apparecchiato per la grande vittoria del numero 10 del Barcellona ma è solo questa sera che sapremo la verità.

VINCITORE PALLONE D’ORO 2019: COME SARA’ LA CLASSIFICA?

Come sempre, alla proclamazione del vincitore del Pallone d’Oro 2019 sarà associata la classifica: conosceremo dunque anche il podio di questo premio, e qui sarà interessante notare se proseguirà la grande striscia di Cristiano Ronaldo. L’anno scorso infatti Leo Messi era rimasto fuori dai primi tre, ma il portoghese della Juventus era giunto secondo: dal 2011 arriva sempre nei primi due, e ci sono 10 edizioni nelle ultime 11 (l’unica eccezione è il 2010) in cui CR7 è stato primo o secondo. Van Dijk ci spera, ma per lui non sarà affatto semplice: da sempre infatti il Pallone d’Oro ha guardato maggiormente agli attaccanti, la vittoria di Fabio Cannavaro nel 2006 (davanti a Gigi Buffon, nell’anno in cui l’Italia ha vinto il Mondiale) ha rappresentato una straordinaria eccezione che quest’anno si potrebbe anche ripetere anche se sarà difficile. Una cosa è certa: passano gli anni ma il mondo del calcio, almeno nella sua visione d’insieme e generalizzata, non è ancora uscita dalla dicotomia Messi-Ronaldo a prescindere dai risultati individuali e delle loro squadre. Una ulteriore nota al merito di questi due campionissimi, pronti a festeggiare una volta di più.

