Vincitore Pallone d’Oro 2022/ Chi sarà? Benzema è il grande favorito, poi…

VINCITORE PALLONE D’ORO: CHI SUCCEDERÀ A MESSI?

Chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2022? Questa sera verrà svelato finalmente il successore di Lionel Messi, che l’anno scorso tra le enormi polemiche aveva portato a casa il suo settimo riconoscimento: all’epoca beffati Robert Lewandowski, che non l’aveva presa benissimo (aggiungiamo noi: abbastanza a ragione) e Jorginho, naturale candidato per la vittoria di Champions League ed Europei. Quest’anno i criteri per l’assegnazione del Pallone d’Oro sono leggermente cambiati, ma si resta comunque in una “zona grigia”: è inevitabile che in mancanza di parametri davvero oggettivi il vincitore non possa essere riconosciuto realmente all’unanimità – salvo rari casi – ma questo è sempre stato un tema quando si parla di premi individuali all’interno di uno sport di squadra.

Diretta Pallone d’Oro 2022/ Streaming video tv: Benzema o qualche sorpresa?

Sia come sia, il favorito per vincere il Pallone d’Oro 2022 è Karim Benzema: il francese è reduce da un’annata straordinaria in cui ha condotto il Real Madrid a vincere la prima Champions League dell’era post-Cristiano Ronaldo, al netto del numero dei gol segnati è stato anche decisivo nei momenti più importanti della competizione e dunque è chiaramente il favorito numero uno. A contendergli lo scettro, probabilmente, lo stesso Lewandowski che però per questa stagione può schierare meno argomenti, perché la sua avventura al Barcellona è sì cominciata con 13 gol ma, dall’altra parte, i blaugrana sono quasi fuori dal girone di Champions League e il suo Bayern l’anno scorso era stato eliminato ai quarti. Ad ogni modo, staremo a vedere chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2022 perché tra poco ci saremo davvero…

VINCITORE PALLONE D'ORO 2021, CHI E'/ Messi fa 7! Battuto Lewandowski

VINCITORE PALLONE D’ORO: I CANDIDATI

Il vincitore del Pallone d’Oro 2022 segna comunque un punto di svolta, se così possiamo dire: per la prima volta dal 2006 (quando aveva 19 anni) Leo Messi non sarà sul podio, non solo questo ma addirittura il fatto che la Pulce, passato dal Barcellona al Psg, sia stato addirittura estromesso dai 30 candidati finalisti. Una possibile sorpresa tra i primi tre potrebbe essere rappresentata da Erling Haaland, che a suon di gol ha iniziato la sua avventura nel Manchester City ma che ancora non può schierare titoli vinti con le sue squadre; va anche detto che tra i candidati non ci sono italiani e questo è un argomento che meriterebbe un approfondimento a se stante.

Diretta Pallone d'Oro 2021/ Ha vinto Leo Messi! Precede Lewandowski e Jorginho

Possiamo comunque aggiungere che ci sono tre rappresentanti della nostra Serie A e sono quelli che ci aspettavamo, vale a dire i due scudettati Rafael Leao (MVP dell’ultimo campionato) e Mike Maignan e poi Dusan Vlahovic, che al netto delle critiche ultimamente ricevute ha messo insieme ottimi numeri tra Fiorentina e Juventus, e soprattutto con la nazionale serba che insieme ad Aleksandr Mitrovic ha condotto ai Mondiali a suon di gol. Resta comunque difficile dire chi potrebbe completare il podio a fianco di Benzema e Lewandowski, sempre che loro due ci siano: forse Vinicius Junior che ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Champions League, forse Kevin De Bruyne per premiarne la straordinaria costanza nel Manchester City, forse ancora Kylian Mbappé che oggi rimane il calciatore di riferimento se parliamo di giovani già stelle mondiali. Vedremo, tra poco scopriremo il vincitore del Pallone d’Oro 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA