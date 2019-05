Vincitore Palma d’Oro 2019, Festival di Cannes/ Chi ha vinto? Favoriti e outsider

Vincitore Palma d’Oro, Festival di Cannes 2019: quale film sarà l’erede di Un affare di famiglia? Battute finali della 72° edizione della kermesse francese, cerimonia di premiazione in programma oggi, 25 maggio 2019, a partire dalle ore 19.15. Da qualche ora è scattato il toto-Palma, con la giuria presieduta da Alejandro Gonzales Inarritu chiamata a scegliere il lungometraggio che ha convinto di più dei 21 in concorso. Tra mostri sacri della settima arte, da Almodovar a Tarantino, e scommesse sorprendenti, basti pensare a Ladj Ly, i cineasti in orbita premio sono diversi e molto dipenderà dai gusti dei componenti della giuria: Il Traditore di Marco Bellocchio, unico film italiano nel concorso principale, è stato accolto con 13 minuti di applausi ed ha lasciato il segno. Che l’Italia torni a vincere Cannes dopo anni a bocca asciutta? Proviamo a scoprire quali sono i film in lizza per la vittoria dei principali riconoscimenti.

VINCITORE PALMA D’ORO 2019, I FAVORITI

Sono quattro i film che sembrano aver convinto di più la critica internazionale: oltre al già citato Il Traditore di Marco Bellocchio, parliamo di Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, The Wild Goos Lake di Diao Yinan e Parasite di Bong Joon-Ho. Generi diversi e autori con curriculum totalmente paralleli, in questo caso subentra il fattore giuria a fare la differenza. Quentin Tarantino ha qualche chance con il suo Once Upon a Time in… Hollywood, così come i veterai Ken Loach e Dardenne, rispettivamente in concorso con Sorry, We Missed You e Le jeune Ahmed. Possibili outsider Corneliu Porumboiu con La Gomera e Arnaud Desplechin con Roubaix, une lumiere. E attenzione anche a un altro lungometraggio che ha riscosso grandi consensi presso i giornalisti: Portrait de la jeune fille en feu di Celine Sciamma, la cui protagonista potrebbe aggiudicarsi Prix d’interprétation féminine. E attenzione a Pierfrancesco Favino: a un anno da distanza da Marcello Fonte con Dogman, il Tommaso Buscetta di Marco Bellocchio è verso il testa a testa con Antonio Banderas per la Palma per il miglior attore protagonista.

