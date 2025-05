Il vincitore Pechino Express 2025 chi è? Si è appena conclusa la prima tappa di puntata della finale dell’adventure game di Sky Uno e Costantino Della Gherardesca ha annunciato quali coppie sono arrivate ai primi due posti e quale invece ha dovuto abbandonare il gioco ad un passo dalla vittoria. La classifica finale di Pechino Express 2025 ha visto i Complici Dolcenera e Gigi Campanile giungere vincere la tappa seguiti al secondo posto dai Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi ultimi e dunque eliminati Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese giunti al terzo posto.

Incidente Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi a Pechino Express 2025: scontro tra auto/ Cos'è successo

Chi vincerà Pechino Express 2025 tra i Medagliati ed i Complici? I primi sono la coppia più forte dell’edizione sempre tra i primi e grandi favoriti sin dalla vigilia, i Complici, invece, sono partiti in sordina e nelle prime puntate hanno rischiato per ben due volte l’eliminazione ma nelle ultime puntate sono entrati perfettamente nel meccanismo vincendo le ultime puntate. Entrambe le coppie sono agguerrite e pronte a tutte le vittoria. Non è mancata anche una lite tra Medagliati e Complici durante la gara a causa di un passaggio. “Siamo alla finale non possiamo farvi salire, saremmo dei coglioni mi dispiace, in altre puntate si” ha ammesso la cantante rifiutandosi di far salire i due sportivi sul camion che stavo dando loro un passaggio. Insomma nulla è scontato e deciso: chi sarà il vincitore Pechino Express 2025? (Agg. di Liliana Morreale)

Finale Pechino Express 2025/ Diretta e vincitori: eliminati Estetici: 3° posto Giulio Berruti Nicolò Maltese

Vincitore Pechino Express 2025: le coppie finaliste

Chi è la coppia vincitrice di Pechino Express 2025? Grande attesa per la finalissima di Pechino Express 2025 in onda oggi, giovedì 8 maggio, con tre coppie che percorreranno gli ultimi chilometri per raggiungere il traguardo finale e conquistare così la vittoria. A sfidarsi sono I Complici Dolcenera e Gigi Campanile, uniti professionalmente e sentimentalmente da 30 anni. Molto competitivi, sono spesso stati agguerriti con le altre coppie e questa sera sono pronti a tirare fuori le ultime energie pur di portare a casa la vittoria.

Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici, hanno dimostrato grande curiosità durante il viaggio e sono riusciti ad affrontare insieme tutte le difficoltà incontrate lungo il viaggio ed ora puntano senza nascondersi alla vittoria. Infine, l’ultima coppia finalista è quella dei Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi che, da atleti olimpionici, hanno portato anche a Pechino il loro spirito sportivo.

Pechino Express 2025 finale va in onda nonostante elezione Papa Leone XIV: web scoppia l'ironia/ "Share 0%"

Vincitore Pechino Express 2025: perché i Medagliati restano i favoriti

I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi sono arrivati a Pechino Express 2025 come favoriti e non hanno deluso le aspettative. Dopo nove tappe, infatti, i superfavoriti per la vittoria finale restano proprio i Medagliati che, durante il viaggio, hanno dimostrato non solo di essere competitivi come tutti gli sportivi, ma di essere anche leali con gli avversari. Tuttavia, la sorpresa non è da escludere. A trionfare inaspettatamente, infatti, potrebbero essere i Complici. Dolcenera e Gigi Campanile, infatti, durante il viaggio, hanno affrontato anche diverse difficoltà riuscendo, tuttavia, a superare le varie tappe fino a conquistare la finalissima.

Hanno meno probabilità di vincere, secondo i sondaggi del web, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese che, come due veri amici, sono riusciti a superare le varie tappe e, pur essendo, sulla carta, meno forti dei Medagliati, non si arrendono e sono pronti a stupire tutti.