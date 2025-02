Sanremo 2025: Orchestra sceglie vincitore del Premio Bigazzi alla Composizione musicale

Tra i vari premi che verranno assegnati questa sera a Sanremo 2025 non mancherà anche il Premio Bigazzi alla Composizione musicale, riconoscimento intitolato a Giancarlo Bigazzi. Finirà tra le mani dell’artista, che come suggerisce il titolo, avrà la composizione artistica ritenuta migliore. E stando alle previsioni, anche in questo caso troviamo Giorgia tra le favorite con la sua canzone La cura per me, un brano in crescendo, senza un ritornello spiccante ma che emana emozioni e spazio agli strumenti, oltre alla voce immensa della cantante romana.

Da tenere sott’occhio anche Simone Cristicchi, sempre molto apprezzato dall’Orchestra e che potrebbe dare filo da torcere alla collega nella serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025, non solo per quanto riguarda la gara ma anche nella corsa al Premio Bigazzi alla Composizione musicale. Da non tagliare fuori dalla corsa neanche Lucio Corsi, che sembra avere grandi chance di dire la sua all’Ariston.

Oltre al Premio Bigazzi alla Composizione musicale, diverse giurie scenderanno in campo queste sera e consegneranno anche il tanto atteso Premio della critica Mia Martini (Simone Cristicchi favorito su tutti i colleghi), quello Sergio Bardotti al Miglior Testo e il Premio della Sala stampa ‘Lucio Dalla’, oltre chiaramente alla statuetta del vincitore della kermesse.

Premio Bigazzi alla Composizione musicale: gli ultimi vincitori

Lo scorso anno ad aggiudicarsi questo speciale riconoscimento è stata Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia, davanti a Geolier; due anni fa, invece, il Premio Bigazzi alla Composizione musicale è toccato a Marco Mengoni, trionfatore del Festival con il brano Due vite.

L’anno precedente, volendo avvolgere ulteriormente il nastro del tempo, era stata Elisa con O forse sei tu ad aggiudicarsi questo riconoscimento, mentre nelle due edizioni precedenti era toccato a Ermal Meta con Un milione di cose da dirti e Tosca con la canzone Ho amato tutto.