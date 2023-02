Vincitore Premio della Critica Mia Martini, Sanremo 2023/ Chi lo assegna e ultimi vincitori

Festival di Sanremo 2023, al termine dell’evento non sarà soltanto premiato l’artista migliore, che più ha saputo conquistare i telespettatori con la sua musica, ma saranno assegnati numerosi premi ulteriori. Uno dei premi che sarà assegnato al termine della kermesse è il Premio della Critica, intitolato dal 1996 a Mia Martini. Questo riconoscimento viene affidato indipendentemente dalla classifica finale degli artisti in gara.

Il Premio della Critica Mia Martini nasce nel 1982 grazie ai giornalisti Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati. Viene quindi assegnato dai giornalisti accreditati in sala stampa al Festival di Sanremo ed è considerato il riconoscimento più importante subito dopo quello “ufficiale”. Vince il Premio della Critica la canzone (e l’artista) che riscuote il maggior successo secondo il giudizio di qualità espresso da giornalisti e critici musicali. La decisione di intitolarlo a Mia Martini nel 1996, dopo la sua scomparsa nel 1995, è stata presa in seguito a una petizione supportata da grandi artisti della musica italiana. Mia Martini, inoltre, era stata la prima artista ad aggiudicarsi proprio il Premio alla Critica nel 1982 con ‘E non finisce mica il cielo’, conquistandolo poi ancora nel 1989 con ‘Almeno tu nell’Universo’ e nel 1990 con ‘La Nevicata del ‘56’.

Sanremo 2023, Premio della Critica Mia Martini: chi sono gli ultimi vincitori

Dal 1984 il Premio della Critica Mia Martini è assegnato separatamente nelle due diverse categorie dei big e delle nuove proposte del Festival di Sanremo. Nella scorsa edizione 2022, il Premio della Critica è stato assegnato a Massimo Ranieri con la canzone ‘Lettera di là dal mare’. Il premio consegnato all’artista è una statua d’oro con un leone rampante, simbolo della città di Sanremo, appoggiato su una chiave di violino adornata da fiori nella parte inferiore, opera dell’artista orafo Michele Affidato. Prima del 2019, il premio consisteva in una targa o in un piatto d’argento.

A detenere il record di tre Premi della Critica assieme a Mia Martini spiccano anche Patty Pravo e Daniele Silvestri. Gli artisti che hanno saputo conquistare sia il Premio della Critica sia la vittoria di Sanremo sono stati negli anni: Giorgia nel 1995 con ‘Come saprei’, Elisa nel 2001 con ‘Luce (tramonti a nord est)’, nel 2007 Simone Cristicchi con ‘Ti regalerò una rosa’, Roberto Vecchioni con ‘Chiamami ancora amore’ nel 2011 e da ultimo Diodato nel 2020 con ‘Fai rumore’.











