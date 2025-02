Sanremo 2025, chi è il vincitore del Premio della Critica Mia Martini?

E’ tempo di finale per il Festival di Sanremo 2025, in diretta come al solito dalla suggestiva cornice del teatro Ariston, per regalarci altri premi. Oltre al leone sotto la palma, noto simbolo del premio del vincitore della kermesse, si assegnerà anche il Premio della critica Mia Martini a Sanremo 2025, che come ogni anno rappresenta una fetta molto importante della gara.

Verrà premiato il testo più impattante, e non è da escludere un colpo di scena, anche se il favorito numero uno è Simone Cristicchi con la sua commovente Quando sarai piccola, così come va tenuto d’occhio Lucio Corsi (Volevo essere un duro), ma anche Fedez con la sua Battito si giocherà le sue carte.

Il Premio della Critica Mia Martini lo scorso anno è finito tra le mani di Loredana Bertè, che con la sua canzone Pazzaè finita fuori dal podio, ma è riuscita comunque a guadagnarsi l’ambito premio intitolato e dedicato alla compianta sorella.

Premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2025: web diviso verso la finale

Ovviamente non potevano mancare anche i pareri dei social sulla finale del Festival di Sanremo 2025, con il Premio della critica che secondo molti finirà tra le mani di Simone Cristicchi, ma non è tutto. C’è chi lo sogna tra le mani di Fedez, che con la sua canzone Battito è arrivato in particolare a toccare le corde dei più giovani, che con l’ansia lottano perennemente e che si sono ritrovati tra le parole del testo del rapper milanese.

Lucio Corsi è un altro papabile contendente al Premio della critica a Sanremo 2025, la sua canzone Volevo essere un duro per molti telespettatori meriterebbe quantomeno il riconoscimento, anche se il favorito resta Simone Cristicchi, che sembra aver messo tutti d’accordo.

