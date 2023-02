Vincitore Premio Sergio Bardotti al miglior testo, Sanremo 2023/ Cos’è e chi lo ha vinto

Il Festival di Sanremo 2023 è ormai entrato nel vivo, ma dalla kermesse non uscirà soltanto il miglior artista italiano. Nel corso del Festival infatti sono assegnati altri premi ai brani a cui si vogliono riconoscere meriti particolari indipendentemente dalla classifica generale. Uno di questi è il Premio per il Miglior Testo, intitolato dal 2013 al grande paroliere Sergio Bardotti.

ABITI SANREMO 2023 FINALE: STILISTI E VESTITI/ Chiara Ferragni, donna-madre guerriera

Il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo viene assegnato a prescindere dalla distinzione tra big e giovani, poiché a essere premiato è appunto il testo. A questo proposito è interessante notare come molti dei vincitori passati non appartenessero alla categoria Big. Questo riconoscimento viene assegnato dalla Commissione Musicale del Festival di Sanremo. Andiamo ora a scoprire chi lo ha vinto dal 2013 all’edizione scorsa tenutasi nel 2022.

Sanremo 2023, finale/ Diretta, scaletta e vincitore: Ultimo vince il Festival?

Sanremo 2023, Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo: tutti i vincitori e i loro brani

Sanremo 2023, il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo è senza dubbio tra i più ambiti da tutti i concorrenti che calcano ogni anno il palco dell’Ariston, pronti a emozionare l’Italia intera con i loro brani e le loro musiche. E, in questo caso, anche con i loro testi. Nell’edizione 2022 ha trionfato Fabrizio Moro con ‘Sei Tu’, l’ultimo ad aver conquistato questo premio. L’anno precedente, nel 2021, il Premio Sergio Bardotti è stato vinto da Madame con il brano ‘Voce’. Quest’anno, l’artista sembra essere tra le favorite, un passo dietro Giorgia.

Elodie, proposta matrimonio a Sanremo 2023/ "Mi vuoi sposare?", sorpresa in platea

Vediamo chi sono stati gli altri vincitori del Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo del Festival di Sanremo! Nel 2020 ha ottenuto il riconoscimento Rancore con la sua ‘Eden’. Nel 2019 ha trionfato Daniele Silvestri con ‘Argentovivo’, mentre nel 2018 il premio è stato riconosciuto a Mirkoeilcane con la sua ‘Stiamo tutti bene’. nel 2017 il premio è finito nella mani di una big come Fiorella Mannoia con ‘Che sia benedetta’. Nel 2016 Francesco Gabbani ha portato a casa numerosi riconoscimenti con ‘Amen’, tra cui proprio il Premio Sergio Bardotti. Nel 2015 troviamo invece Kaligola con ‘Oltre il giardino’, nel 2014 Cristiano de André con ‘Invisibili’ e infine nel 2013 Il Cile con ‘Le parole non servono più’. Il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, così come gli altri premi, consiste in un riconoscimento che non prevede alcun compenso economico per gli artisti. Il prestigio è però tale da renderli ambitissimi ogni anno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA