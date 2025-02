Vincitore Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo: perché si chiama così

Il vincitore Premio Sergio Bardotti Sanremo 2025 per il miglior testo sta per essere assegnato. Come succede ogni anno durante la puntata finale del Festival, viene premiata la canzone scritta meglio. L’onorificenza si chiama così dal 2013, in riferimento al famosissimo cantautore e paroliere che si è distinto come uno degli autori migliori d’Italia intorno agli anni ’60. Scomparso nel 2007 Sergio Bardotti non è stato solo uno dei più grandi discografici del Novecento, ma si è distinto anche come poeta.

La sua capacità di creare testi dalle strofe impeccabili lo ha reso un punto di riferimento della linguistica italiana, tanto che si era occupato anche della pubblicazione di diverse poesie lette da autori del calibro di Ungaretti, Montale, Pasolini e tanti altri. La collaborazione con altri grandi della letteratura lo ha reso poi famoso anche nel mondo della musica. Celebri sono i suoi lavori insieme a Toquinho e Sergio Endrigo, con i quali ha pubblicato anche un album intitolato “La vita, amico è l’arte dell’incontro“.

Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo: i possibili vincitori di Sanremo 2025

Sanremo 2025 è giunto al termine, e i telespettatori attendono con ansia di capire a chi saranno assegnati i vari premi, oltre a scoprire chi sarà il vincitore del festival. Lo scorso anno, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo era stato assegnato a “Mariposa“, canzone di Fiorella Mannoia, la quale aveva scritto un vero e proprio inno alle donne conquistandosi così il riconoscimento per le parole del suo brano. Chi riceverà il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2025?

Questo festival si è distinto senza dubbio per la grande presenza di cantautorato, un cambio di rotta rispetto agli altri anni dove vigeva per lo più il genere rap e trap. Apprezzatissimi sono i testi di Brunori Sas e di Lucio Corsi, due figure poco conosciute dai più ma che hanno subito conquistato il pubblico grazie alla loro spontaneità e creatività.

Non solo, tra i testi più belli anche quello di Massimo Ranieri, che ha voluto scrivere un brano dedicato ai giovani per non far perdere loro la forza di amare nonostante le difficoltà. Poi c’è Fedez, che di testi se ne intende decisamente. Il cantante ha presentato una canzone molto discussa, con un testo profondo che di certo non passerà inosservato al momento dell’assegnazione dei premi.