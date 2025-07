Premio Strega 2025 pronostici e possibile vincitore: Andrea Bajani con L'anniversario è il favorito

Vincitore Premio Strega 2025, pronostici e come vedere la cerimonia

E’ giunto come da tradizione il momento di scoprire chi si aggiudicherà il celebre concorso letterario, il Premio Strega 2025, a tal proposito poche settimane fa ha svelato chi sono i cinque finalisti. A contendersi il prestigioso premio saranno Nadia Terranova con il suo libro Quello che so di te, ma anche Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo, Elisabetta Rasy con l’opera Perduto è questo mare, Andrea Bajani con L’anniversario, Michele Ruol in gara con un titolo alquanto bizzarro, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, altra opera che merita grande attenzione.

Il concorso è arrivato all’edizione numero 79, l’ultima edizione in ordine cronologico se l’è aggiudicata Donatella Di Pietrantonio, riuscita a vincere con il suo romanzo L’età fragile, che ha tra le sue pagine ha portato una famiglia composta da madre e figlia alle origini della loro vita, tra silenzi e vuoti. Vedremo chi le succederà con il Premio Strega 2025, pronto per essere assegnato nelle prossime ore.

Premio Strega 2025, il grande favorito

Come da tradizione, anche quest’anno il Premio Strega 2025 terrà incollato al piccolo schermo tantissimi appassionati letterari, pronti a gustarsi questo tradizionale appuntamento. Andrea Bajani sembra il favorito numero uno per aggiudicarsi la corrente edizione della manifestazione letteraria, dopo aver già sfiorato il trionfo qualche anno fa.

La giuria è strutturata e presieduta da 400 membri, pronti a decretare come al solito chi sarà il vincitore di questa edizione del format letterario che da anni incuriosisce il pubblico. A condurre l’evento sarà il noto conduttore e giornalista Pino Strabioli, con la consueta messa in onda del programma a partire dalle 22.50 su Rai3, tra gli ospiti ci sarà Anna Foglietta con Filippo Timi oltre a qualche gradita sorpresa per il pubblico. Questa sera scopriremo chi sarà il Vincitore Premio Strega 2025 dopo un anno di attesa. E’ tutto pronto al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, location scelta della serata.

