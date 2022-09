Vincitore Rtl 102.5 Power hits 2022, chi è?/ Trionfa La dolce Vita, le reazioni

Rtl.102.5 Power Hits Estate premia Fedez, Tananai e Mara Sattei con La dolce vita: cosa è accaduto all’Arena di Verona

C’era grande attesa generale tra i telespettatori e fruitori di musica per la serata all’insegna della musica di Rtl.102.5 Power Hits Estate, un evento che ha decretato la canzone dell’estate -premiando La dolce vita del trio Fedez, Tananai e Mara Sattei – e che anche quest’anno si è rivelato ricco di emozioni al cardiopalmo e all’insegna delle hit che hanno intrattenuto sotto l’ombrellone da spiaggia, e non solo. L’evento condotto dal trio Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, nella serata a cavallo tra il 30 agosto 2022 e il 1° settembre 2022, ha riservato al grande pubblico una set-list ricca di artisti molto amati, che si sono susseguiti con esibizioni dinamiche, e non è mancato neanche qualche momento di imbarazzo, come quello che si è registrato tra gli ormai ex fidanzati Paola Di Benedetto e Rkomi, con la conduttrice che con nonchalance ha anticipato il ruolo di giudice speciale che il suo ex coprirà a X-factor 2022, certa che il cantante farà del suo meglio.

Lo show targato Rtl.102.5 si è tenuto live dall’Arena di Verona, che ha emozionato molti, vip e persone comuni accorsi sul luogo, dal momento che rispetto alla scorsa e quinta edizione registratasi con il pubblico in presenza al 50% e dopo una stagione 2020 in solitaria per via della pandemia di Coronavirus, è risultata essere di nuovo a capienza piena. Oltre i super-ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti presentatisi all’evento Rtl.102.5 Power Hits Estate, gli altri artisti che si sono susseguiti sul palco dell’Arena di Verona sono stati:

Gianni Morandi

Elettra Lamborghini

Baby K

Blanco

Annalisa e Boomdabash

Carl Brave e Noemi

Coez

Darin

Elodie

Fabri Fibra

Rocco Hunt

Tommaso Paradiso

Sangiovanni

Rkomi

Rhove

Pinguini Tattici Nucleari

Psicologi

Myss Keta

Marco Mengoni

Malika Ayane

Madame

Ghali

La rappresentante di lista

Irama

Fred De Palma

Loredana Berté

Franco 126

Francesco Gabbani

Fedez, Tananai e Mara Sattei

Alessandra Amoroso

Follya

Francesca Michielin

Il sentiment generale alla premiazione della canzone dell’estate, targata Rtl. 102.5 Power Hits Estate

Particolarmente atteso dal pubblico dell’evento in radiovisione Rtl.102.5 Power Hits Estate, era chiaramente quello della premiazione della canzone dell’estate, avvenuto con la presentazione sul palco del trio di artisti vincitori del contest: si tratta del ritrovato giudice di X factor, Fedez, l’ultimo classificato a Sanremo 2022 Tananai e la fascinosa voce outsider dell’estate Mara Sattei. A rendersi portavoce del trio rispetto alla vittoria targata Rtl.102.5 Power Hits Estate -conseguita con il brano La dolce vita, dal ritornello catchy “La vita senza amore dimmi tu che vita è…”- è stato il rapper di Cigno nero e consorte della futura co-conduttrice di Sanremo 2023 Chiara Ferragni. Fedez ha, infatti, commentato visibilmente emozionato il successo raggiunto con La dolce vita, concedendosi un brindisi sul palco dopo la delicata operazione di asportazione di un tumore raro diagnosticatogli al pancreas: “Un goccino, sennò porta sfiga”.

Fedez, tra i vincitori della sesta edizione di Rtl.102.5 Power Hits Estate, ha poi voluto rivolgere i suoi ringraziamenti a nome del trio a chi ha creduto nel pezzo, prima di esibire il tormentone nonché la canzone regina dell’estate 2022 made in Italy, La dolce vita, e le reazioni del pubblico via social non si sono fatte attendere. “Aver vissuto questa meravigliosa serata dal vivo è un ricordo che i miei figli, al loro primo concerto, porteranno sempre nel cuore!, grazie Rtl.102.5, è anche mia!”; “Bellissima serata dal vivo”, si legge tra i commenti di supporto. Poi non mancano i messaggi più critici: “Lei ha una voce stupenda, anche Tananai bravo e simpatico, quello che non sopporto è Fedez, in ogni caso la canzone è carina”; “Fate vincere una canzone copiata”.













