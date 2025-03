Vincitore San Marino Song Contest 2025, chi è? Gabry Ponte super favorito: buone chance per Bianca Atzei e Pierdavide Carone

È tutto pronto per il gran finale di San Marino e cresce l’attesa nello scoprire quale artista tra i 20 in gara sarà scelto per rappresentare la Repubblica di San Marino nella prossima edizione dell’Eurovisione Song Contest 2025 che si terrà in Svizzera, precisamente a Basilea tra il 13 ed il 17 maggio 2025. E tra gli artisti in gara ci sono moltissimi volti noti come Gabry Ponte, Pierdavide Carone, Bianca Atzei, Giacomo Voli e Silvia Salemi ma anche artisti stranieri provenienti da ben 6 Paesi Europei: chi sarà il vincitore San Marino Song Contest 2025?

Secondo i pronostici e le quotazioni dei bookmakers il super favorito come vincitore San Marino Song Contest 2025 è Gabry Ponte. Il dj dopo aver fatto ballare tutto l’Ariston ha deciso di mettersi in gioco con la sua hit Tutta l’Italia e secondo i pronostici ha buone chance, la sua vittoria è quotata a soli 1.20 rendendolo il super favorito. Dietro di lui ma a notevole distanza altri due artisti italiano Pierdavide Carone, che dopo il trionfo ad Ora o Mai Più partecipa alla kermesse con il brano Mi vuoi sposare? E Bianca Atzei che invece è in gara con la canzone Testacoda. La loro vittoria è quotata rispettivamente a 7.00 e 8.00.

Secondo i bookmakers hanno buone chance di essere il vincitore San Marino Song Contest 2025 anche Marco Carta con il suo brano Solo Fantasia, quotato a 10.00 e Besa, artista albanese con la sua canzone Tiki Tiki, con una quotazione di 18.00. Più indietro si posizionano Giacomo Voli con Ave Maria, Boosta con BTW e Teslenko, artista ucraino con Storms. Più indietro tutti gli altri, anche artisti italiani conosciuti come Silvia Salemi e Luisa Corna.

A decidere chi sarà il vincitore San Marino Song Contest 2025 sarà una giuria composta dal Presidente Luca De Gennaro, noto critico musicale, Dj e conduttore radiofonico; le conduttrici radiofoniche e televisive Federica Gentile ed Ema Stkholma, Roberto Sergio che è il direttore Generale Rtv San Marino e Mario Andrea Ettorre (Direttore Marketing SIAE.) Saranno loro a decretare anche la classifica finale San Marino Song Contest 2025 non solo chi rappresenterà la Repubblica all’ESC 2025.

