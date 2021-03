Vincitore Sanremo 2021 e classifica finale/ Chi è? Ermal Meta in pole, ma Peyote…

Vincitore di Sanremo 2021: la classifica della Sala Stampa

Al termine della quarta serata del Festival di Sanremo 2021, la sala stampa ha stravolto la classifica in determinate posizioni. Il verdetto dei giornalisti che ha votato per la prima volta le 26 canzoni in gara ha premiato Colapesce e Dimartino in gara con il brano “Musica leggerissima” seguiti da Maneskin – “Zitti e buoni”, Willie Peyote – “Mai dire mai (La locura)”, La Rappresentante di Lista – “Amare”, Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”, Noemi – “Glicine”, Arisa – “Potevi fare di più”, Irama – “La genesi del tuo colore”, Malika Ayane – “Ti piaci così”, Madame – “Voce”, Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”, Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”, Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”, Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”, Lo Stato Sociale – “Combat Pop”, Fulminacci – “Santa Marinella”, Annalisa – “Dieci”, Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”, Ghemon – “Momento perfetto”, Gaia – “Cuore amaro”, Fasma – “Parlami”, Francesco Renga – “Quando trovo te”, Bugo – “E invece sì”, Gio Evan – “Arnica”, Aiello – “Ora” e Random – “Torno a te”.

Vincitore di Sanremo 2021: i pronostici dei bookmakers

Dopo le prime quattro serate, la classifica degli esperti di Snai conferma Ermal Meta come favorito alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (quotato a 2.50) tallonato da Willie Peyote a quota 5.50 e Annalisa a 6.50. Quotata a 7,50 è la vittoria di Colapesce-Di Martino e dei Maneskin mentre il trionfo di Arisa è quotato a 10. A sorpresa, diminuiscono le possibilità di vittoria di Francesca Michielin e Fedez quotati a 12,00 così come quella di Irama che con il brano “La genesi del tuo colore” è quotato a 15. Ancora meno probabile la vittoria de La Rappresentante di lista, Malika Ayane e Noemi quotati a 20,00. Quasi impossibile la vittoria di Aiello, Bugo, Coma_Cose, Random e Gio Evan quotati a 150. Ricordiamo che il vincitore di Sanremo 2021 sarà eletto dai voti del pubblico con televoto (34%), della Giuria Demoscopica (33%) e della Giuria Sala Stampa, Tv, Radio e Web.

Classifica Sanremo 2021: tutte le posizioni

Al termine delle prime quattro serate del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai 1 da martedì 2 marzo, Ermal Meta guida la classifica provvisoria dei 26 big in gara (sulla base dei voti della Giuria Demoscopica, dell’Orchestra e della Sala Stampa). Il cantante in gara con il brano “Un milione di cose da dirti” è al primo posto, seguito da Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”, Arisa con “Potevi fare du più”, Annalisa con “Dieci”, Maneskin con “Zitti e buoni”, Irama con “La genesi del tuo colore”, La Rappresentante di lista con “Amare”, Colapesce-Di Martino con “Musica leggerissima”, Malika Ayane con “Ti piaci così” e Noemi con “Glicine”. Ermal Meta, nonostante nella classifica stilata dalla sala stampa occupi solo la quinta posizione, resta al primo posto alla luce dei voti ottenuti nelle precedenti serate dalla giuria demoscopica e dall’orchestra.





