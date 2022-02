Vincitore Sanremo 2022, chi è e podio/ Elisa, Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, sfida all’ultimo voto

Vincitore Sanremo 2022: quote e pronostico

L’attesa sta per finire. Tra poche ore, Amadeus, dal palco del Teatro Ariston, al termine di una serata entusiasmante, annuncerà il vincitore Sanremo 2022. A decretarlo sarà la somma dei voti Televoto, Sala stampa e Demoscopica. Al termine di tutte le esibizioni dei 25 cantanti in gara, sarà stilata una classifica che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti. Da questa classifica usciranno i primi tre classificati. I voti saranno azzerati e un’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) decreterà definitivamente il vincitore del Festival di Sanremo 2022, ma chi ha più possibilità di portare a casa il Leone di Sanremo?

Leggendo la classifica parciale delle prime serate del Festival, quella alla vittoria appare una corsa a due. A contendersi il primo posto, secondo le quote dei bookmakers, dovrebbero essere Elisa con il brano “O forse sei tu” e la coppia Mahmood e Blanco che, con “Brividi”, hanno conquistato consensi sin dalla prima esibizione. Brividi è quotata a 1.45 per Snai, 1.50 per Sisal Matchpoint mentre O forse sei tu è quotata a a 4.50 da Snai e 4.00 da Sisal Matchpoint.

Vincitore Sanremo 2022: le possibili sorprese, occhi puntati su Gianni Morandi

Se i primi due posti in classifica non dovrebbero regalare sorprese, il terzo gradino del podio del Festival di Sanremo 2022 è abbastanza incerto. Nella classifica parziale, dopo le prime tre serate, il terzo posto era occupato da Gianni Morandi con il brano “Apri tutte le porte”. Proprio Morandi è stato il vincitore della serata delle cover, premiato per il medley con Jovanotti. I voti ottenuti durante la serata delle cover vanno sommati a quelli delle serate precedenti. Con tale modalità di voto, l’eterno ragazzo della musica italiana potrebbe conquistare il terzo posto in classifica. La sua “Apri tutte le porte” è quotata a 10 e 12 rispettivamente da Snai e Sisal Matchpoint.

Possibili sorprese, tuttavia, potrebbero arrivare da Irama: la sua vittoria con Ovunque sarai è data a 8.00 per Snai e 7.50 per Sisal. Non è da escludere neanche un piazzamento a sorpresa di Sangiovanni avendo molto sostegno dal pubblico da casa. Il suo brano “Farfalle” è quotato a 10 da Snai e 9 da Sisal. Chi, invece, pare aver pochissimi possibilità di piazzarsi nei primi posti della classifica sono: Giovanni Truppi, la coppia Highsnob e Hu, Matteo Romano, Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Yuman, Le Vibrazioni, Ana Mena e Tananai.



