Vincitore Sanremo 2023 chi è? Classifica/ Mengoni, Ultimo e Mr Rain i favoriti

Vincitore Sanremo 2023: Marco Mengoni resta il super favorito

Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2023? Dopo quattro serate, il super favorito resta Marco Mengoni. L’artista, in gara con il brano “due vite”, ha convinto sala stampa, pubblico e giuria demoscopica sin dalla prima esibizione e, dopo la serata delle cover che ha vinto, i bookmakers lo considerano ancora il super favorito per il trionfo. La vittoria di Mengoni è quotata dagli esperti a solo 1,55. A sorpresa, sul podio, potrebbe salite Mr Rain che, con il brano “Supereroi” è quotato a 3,50. Sul gradino più basso del podio, stando alle quote degli scommettitori, potrebbe salire Ultimo che, con la canzone “Alba” è quotato a 4,00.

Più lontani gli altri nomi, ma con il televoto in gioco, non sono escluse sorprese. Alle spalle di Mengoni, Mr Rain e Ultimo, quotato a 16, troviamo Lazza seguito da Tananai (25) e Madame (25) con Elodie e la sua “Due” leggermente staccata a quota 33.

Vincitore Sanremo 2023: nessuna possibilità per Colapesce – Di Martino?

Non sembrano esserci molte possibilità di vittoria per gli altri cantanti in gara. Scendono, infatti, le quotazioni di Colapesce – Di Martino la cui vittoria è quotata 50 come quella di Giorgia, il cui ritorno all’Ariston era attesissimo e dell’outsider Rosa Chemical. Oscillano tra 66 e 70 le quote di LDA, Paola e Chiara, i Colla Zio, Gianluca Grignani, i Modà guidati da Kekko, Leo Gassmann, Mara Sattei, Levante e i Coma Cose.

Lontanissimi dalla vetta anche gli Articolo 31 e i Cugini di campagna, al debutto sul palco del Teatro Ariston. Secondo i bookmkers della Sisal, non hanno possibilità di vittoria anche Anna Oxa, Sethu, Shari e il giovane genovese Olly che potrebbero occupare le ultime posizioni della classifica.

La classifica generale Sanremo 2023

Dopo quattro serate, in attesa della finalissima, la classifica generale vede saldamente in cima Marco Mengoni. Ecco tutte le posizioni:

Marco Mengoni – Due vite Ultimo – Alba Lazza – Cenere Mr. Rain – Supereroi Giorgia – Parole dette male Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce e Dimartino – Splash Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Coma_Cose – L’addio Modà – Lasciami Articolo 31 – Un bel viaggio Lda – Se poi domani Leo Gassmann – Terzo cuore Paola & Chiara – Furore Ariete – Mare di guai Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va gIANMARIA – Mostro Cugini di Campagna – Lettera 22 Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

