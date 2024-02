Vincitore Sanremo 2024, chi è?/ Classifica, Geolier e Angelina Mango favoriti, Annalisa fuori dai giochi?

Chi è il vincitore Sanremo 2024? La domanda tra poche ore troverà la risposta che metterà fine a ogni dubbio, ma aprirà un nuovo dibattito. Del resto, anche se i rapporti tra i cantanti in gara sono idilliaci e non ci sono state polemiche tra loro, il clima è cambiato al termine della quarta serata della kermesse, con la vittoria di Geolier nella serata dedicata alle cover che è stata criticata (e fischiata). Proprio il rapper napoletano è il serio candidato per la vittoria finale, potendo contare sul supporto di televoto e radio. Peraltro, il televoto sarà il giudice esclusivo per determinare la classifica che farà scattare la seconda fase, in cui fornirà un terzo dei voti per decidere chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2024.

Stando ai “calcoli” fatti dagli addetti ai lavori, se il televoto nella finalissima punterà soprattutto su Geolier come vincitore Sanremo 2024, e se i voti di radio e sala stampa si disperderanno tra gli altri quattro artisti candidati alla vittoria, allora l’artista partenopeo potrà conquistare la vetta della classifica di Sanremo 2024. Peraltro, Geolier guida gli ascolti sulle piattaforme, quindi è un artista molto apprezzato. A contendergli il titolo di vincitore del Festival di Sanremo 2024 ci sono Annalisa, seconda nella classifica della Fimi, e a seguire Mahmood e Angelina Mango. Bisognerebbe poi fare attenzione agli outsider, come Ghali e Loredana Berté.

CHI È VINCITORE SANREMO 2024 SECONDO I BOOKMAKERS E SUI SOCIAL

Neppure i bookmaker hanno le idee chiare su chi è il vincitore Sanremo 2024, ma preannunciano un testa a testa tra Geolier e Angelina Mango. Anche se con la vittoria di ieri nella serata cover è risalito nelle quotazioni, il rapper napoletano per ora non supera la giovane collega nella possibile classifica. Secondo le quote di Snai e William Hill, la figlia di Giuseppe Mango è leggermente favorita, tra 2 e 2,10 rispetto a Geolier, che accorcia a 2,50 (ma ieri era a 3,75). Sono crollate le quotazioni di Annalisa, partita dal 3,75 e arrivata al 7,50. La coppia di testa ha di fatto staccato tutti. Irama e Loredana Berté, che erano a 10, sono finiti rispettivamente a 15 e 20, mentre Ghali potrebbe essere la sorpresa, visto che è salito pericolosamente a 25. In rimonta anche Mahmood, la cui prospettiva di trionfo è migliorata, passando da 33 a 17.

Sui social, invece, continua la scalata di Angelina Mango (sempre più quotata come vincitore Sanremo 2024), partita dal punto posto e arrivata ad essere protagonista dei social media con 2,5 milioni di interazioni in totale e 212mila nuovi follower, arrivano a quota 1,4 milioni, con un engagement medio salito al 60,05%. La classifica di DeRev, che misura la forza delle community sui social per stimarne l’impatto del televoto sulla gara, indica al secondo posto Annalisa che può contare su una community di 5,3 milioni di follower in totale (di cui 151mila guadagnati durante il Festival), con 2,6 milioni di interazioni. Dal quarto posto di partenza, ha guadagnato due posti. Geolier sembra però predestinato: partito in coda, dal 28esimo posto, è arrivato alla 15esima posizione. Paga dazio rispetto ai big sui social, ma è secondo per nuovi follower con 186.333. Inoltre, per gli analisti di DeRev ci sono forti segnali di un importante gradimento del pubblico nei confronti del rapper.

CLASSIFICA FINALE FESTIVAL DI SANREMO: COME SI DECRETA VINCITORE SANREMO 2024

In attesa di scoprire chi è il vincitore Sanremo 2024, scopriamo come si decide e chi lo decreta. La finale è caratterizzata da due fasi: la prima con l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la seconda con la finale a cinque. Per quanto riguarda la prima fase della finale, il sistema è complesso, quindi bisogna procedere per gradi. Nella prima serata ha votato la giuria della sala stampa, nella seconda e nella terza hanno votato la giuria della radio e il televoto, che hanno pesato per il 50% a testa sulla classifica; nella quarta hanno votato televoto (34%), sala stampa (33%) e giuria della radio (33%). I risultati, tenuti segreti dalla Rai fatta eccezione delle top 5, formano una classifica complessiva di Sanremo 2024 che varrà per il 50% sul risultato della prima fase (e che verrà svelata in apertura di puntata), mentre il restante 50% sarà rappresentato dal televoto, da telefonia fissa e mobile. Quindi, al termine delle esibizioni e votazioni, sarà svelata la classifica generale. Alla seconda fase accedono i primi 5 della classifica composta dall’unione dei risultati delle precedenti serate e del televoto di oggi.

I primi cinque si esibiranno di nuovo, con le votazioni precedenti che saranno azzerate per procedere con una nuova votazione che coinvolge tutte le tre giurie: il pubblico, quindi televoto, insieme alla giuria della sala stampa, tv e web, composta da rappresentanti dei media accreditati alla kermesse (carta stampata, televisioni e web, tranne web radio), e alla giuria delle radio, costituita da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, scelte in base a criteri di rappresentata dell’intero territorio italiano. La giuria delle radio di fatto sostituisce la demoscopica. I tre sistemi di votazione avranno una percentuale sul risultato totale di questa finalissima così ripartito: televoto 34%, giuria della sala stampa, tv e web 33%, giuria delle radio 33%. Al termine di tale votazione, verrà svelata la classifica finale dei primi cinque, proclamando il vincitore Sanremo 2024. Anche se sono molto improbabili degli ex aequo, il regolamento del Festival di Sanremo 2024 stabilisce delle modalità di spareggio in caso di parità. In tal caso, vincerebbe l’artista più votato dal televoto. Ma se ci fosse ancora una parità, l’onore spetterebbe a chi ha ottenuto più voti dalla sala stampa. Infine, di fronte a un altro clamoroso ex aequo, a vincere sarebbe il più votato dalla giuria delle radio.

CLASSIFICA SANREMO 2024: LA TOP 5 DELLA PRIMA SERATA (VOTO DELLA SALA STAMPA)

1) Loredana Bertè, “Pazza”

2) Angelina Mango, “La noia”

3) Annalisa, “Sinceramente”

4) Diodato, “Ti muovi

5) Mahmood, “Tuta gold”

CLASSIFICA SANREMO 2024: LA TOP 5 DELLA SECONDA SERATA (50% TELEVOTO, 50% GIURIA DELLE RADIO)

1) Geolier, “I p’ me, tu p’ te”

2) Irama, “Tu no”

3) Annalisa, “Sinceramente”

4) Loredana Bertè, “Pazza”

5) Mahmood, “Tuta gold”

CLASSIFICA SANREMO 2024: LA TOP 5 DELLA TERZA SERATA (50% TELEVOTO, 50% GIURIA DELLE RADIO)

1) Angelina Mango, “La noia”

2) Ghali, “Casa mia”

3) Alessandra Amoroso, “Fino a qui”

4) Il Tre, “Fragili”

5) Mr. Rain, “Due altalene”

CLASSIFICA SANREMO 2024: LA TOP 5 DELLA TERZA SERATA (34% TELEVOTO, 33% GIURIA DELLE RADIO, 33% SALA STAMPA)

1) Geolier, Guè, Luchè e Gigi d’Alessio, “Medley”

2) Angelina Mango, “La rondine”

3) Annalisa e La Rappresentante di Lista, “Sweet Dreams”

4) Ghali con Ratchopper, “Italiano vero”

5) Alfa con Roberto Vecchioni, “Sogna ragazzo sogna”











