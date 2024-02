Vincitore Sanremo 2024: chi è?/ Pronostici: Annalisa e Angelina Mango restano le favorite ma occhio a Geolier

Vincitore Sanremo 2024: i favoriti dopo la prima serata

Dopo la prima serata del Festival, le quote per il vincitore di Sanremo 2024 cambiano, ma le favorite restano comunque Angelina Mango e Annalisa. Dopo la prima esibizione sul palco del Teatro Ariston, le due ex allieve di Amici, confermano le prime impressioni degli esperti che le avevano indicate come le possibili vincitrici già alla vigilia del Festival. Annalisa è quotata come vincitrice a 3,50 da Snai, Sisal e Gold Bet. Quotata a 3,50 da Sisal anche Angelina Mango che, tuttavia, è data vincente a 4,00 da Gold Bet e 4,50 da Snai.

La grande sorpresa è sicuramente Geolier che potrebbe salire non solo sul podio, ma anche rubare la vittoria alle super favorite Angelina Mango e Annalisa. La vittoria di Geolier è quotata a 5,50 da Gold Bet e 7,50 da Snai e Sisal.

Vincitore Sanremo 2024: tutte le altre quotazioni

Subito dopo i favoriti Annalisa, Angelina Mango e Geolier si piazza Alessandra Amoroso la cui vittoria è quotata a 7,50 da Snai e Gold Bet e a 9,00 da Sisal. Vittoria quotata tra 8,00 e 9,00 per i Negramaro mentre la grande favorita per la sala stampa Loredana Bertè è data come vincitrice a 7,50 da Sisal, a 10,00 da Snai e a 11 da Gold Bet. Non sembrano esserci molte possibilità di vittoria per Mahmood ed Emma la cui vittoria è rispettivamente quotata tra 15,00 e 21,00 e tra 18,00 e 20,00.

Improbabile la vittoria anche per Irama la cui vittoria è quotata a 16,00 da Sisal, a 21,00 da Gold Bet e a 25,00 da Snai. Ancora più lontani, secondo gli esperti, Diodato, Mr. Rain, Fiorella Mannoia, Dargen D’Amico e tutti gli altri cantanti in gara.













