Vincitore Sanremo 2024: Mahmood batte Angelina Mango, Annalisa e Negramaro sul podio/ Il pronostico bomba!

Festival di Sanremo 2024: si registrano le prime quote di scommesse sul vincitore e spunta sul podio Mahmood

Il Festival di Sanremo, a cui prendono parte 30 proposte Big candidate alla vittoria per il titolo di canzone italiana, vede anzitempo Mahmood tra i favoriti per un posto sul podio festivaliero. É quanto si profila in un primo pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, relativamente alle quote delle principali piattaforme online di scommesse indette sul nome del vincitore del prossimo Festival, tra i 27 confermati dei 30 artisti Big partecipanti all’evento musicale.

Ancor prima che inizi la competizione sanremese possiamo dire che da almeno un decennio il Festival della Canzone non premia sul primo podio una vincitrice donna. L’ultima proposta musicale en rose, risultata prima classificata festivaliera alla competizione ligure, é stata Arisa con la vittoria conseguita a Sanremo 2014, grazie al brano Controvento. La stessa ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi sarebbe ora tra i candidati bocciati con i Jalisse a Sanremo 2024, che potrebbe però vedere un’artista femminile conseguire la vittoria finale.

I papabili artisti candidati al podio di Sanremo 2024

Annalisa e i Negramaro, Emma e Mahmood, Angelina e Alessandra Amoroso, intanto, sono i primi favoriti del prossimo Festival di Sanremo targato Amadeus, secondo le quote di scommesse dei siti adibiti alle stesse online, sul papabile vincitore tra i primi 27 Big di Sanremo 2024.

Il Festival di Sanremo 2024 potrebbe decretare la vittoria del gruppo Negramaro, possibile primo classificato, che parte quotato a 6,25 su Gazzabet , a 5,50 su Snai e a 6.00 su Planetwin365 e Sisal . Poco più alte si nostrano le valutazioni effettuate, per ora, su Annalisa, preannunciata seconda classificata: le quote sono nel caso dell’ex Amici a 6,50 su Gazzabet, 7,50 su Planetwion365, Sisal e Snai. E chiaramente non passa inosservato il papabile terzo classificato Mahmood, che vanta già due vittorie conseguite a Sanremo nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco in Brividi: le quote per l’artista sono 6,50 su Gazzabet, 7 su Planetwin365, 7,50 su Snai e 9 su Sisal.

