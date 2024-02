Vincitore Sanremo 2024, pronostico e quote/ Loredana Bertè ancora favorita, Annalisa e Geolier…

Vincitore Sanremo 2024, il pronostico: ampia ‘contesa’ per il primo posto

Siamo ormai alle porte della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e il quando dei contendenti alla vittoria finale sembra prendere forma in maniera piuttosto chiara. La prima serata, dove la sala stampa ha avuto l’ultima parola sulla classifica, ha visto primeggiare Loredana Bertè con la sua canzone “Pazza”. Un inno all’amore per sé stessi che ha convinto rispettando le attese.

Loredana Bertè, frecciatina all'ex marito Bjorn Borg"/ Voglio andare all'Eurovision per rompergli le scatole"

Le serate successive del Festival di Sanremo 2024 hanno leggermente mischiato le carte rispetto al pronostico sul vincitore della kermesse. La seconda sera è stata caratterizzata dalla “sorpresa” Geolier: il cantante partenopeo ha infatti conquistato il primo posto con alle sue spalle Irama. La quota rosa continua però ad andare forte come dimostrato dai piazzamenti di Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso.

ABITI SANREMO 2024 SECONDA SERATA: STILISTI E VESTITI/ Annalisa ancora con reggicalze, Loredana Bertè piumata

Pronostico vincitore Sanremo 2024, le quote: Geolier e Angelina Mango favoriti

I pronostici sul vincitore del Festival di Sanremo 2024 sono quindi viziati da un mix di classifiche che possono essere utilizzate come indicatore per giungere ad una conclusione attendibile in vista di quella che sarà la finalissima. Loredana Bertè potrebbe recuperare terreno con l’allargamento del televoto tra sala stampa, giuria demoscopica e televoto. Attenzione però all’ampio seguito di Geolier che nella seconda serata della kermesse ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire alla vittoria. Discorso simile per Annalisa che con calma olimpica mette il fiato sul collo di chi occupa le posizioni più avanzate.

ANNALISA A SANREMO 2024 CON 'SINCERAMENTE'/ Spiazzata da Maninni: "E' stato un onore presentarti"

Le quote del vincitore del Festival di Sanremo 2024 sono un ulteriore fatto che può incidere sul possibile pronostico in vista della finale. Geolier in tal senso si è preso la scena con 3,50 volte la posta. Annalisa dunque, che agli albori della kermesse era la favorita secondo i bookmakers, perde ben due posizioni lasciando passare un’altra stella di questa edizione: Angelina Mango, a pari merito con il cantante partenopeo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA