OLLY È IL VINCITORE DI SANREMO 2025

La classifica finale di Sanremo 2025 sconvolge il pubblico dell’Ariston così come quello a casa con l’esclusione dalla Top 5 di Giorgia e Achille Lauro. Sono, infatti, Fedez, Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi e Olly a conquistare la Top 5 e a giocarsi la vittoria all’ultimo televoto a cinque, alla fine del quale viene decretato il podio e il vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Chiuse le votazioni, scopriamo il quinto classificato è Simone Cristicchi, con la canzone ‘Quando sarai piccola’. Il quarto posto è invece per Fedez con ‘Battito’. Terzo classificato è invece Brunori Sas, con la canzone ‘L’albero delle noci’. Tra Olly e Lucio Corsi, il vincitore del Festival di Sanremo 2025 è Olly con una preferenza del 31% da parte del televoto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VINCITORE SANREMO 2025, CHI È E I PREMI IN PALIO

Non è ancora noto il nome del vincitore del Festival di Sanremo 2025, ma almeno si sa quello dell’orario in cui verrà comunicato da Carlo Conti: in conferenza stampa ha promesso di indicarlo intorno alle ore 01:40. Chiaramente è un orario indicativo, visto che potrebbero non mancare imprevisti durante la diretta, ma potrebbe non discostarsi di molto, vista la puntualità dimostrata dal conduttore in queste serate.

Per quanto riguarda il meccanismo di voto, sono previste due fasi: la prima con le esibizioni dei 29 cantanti in gara, la seconda con la sfida finale tra i primi 5 in classifica, senza precisarne il posizionamento. In questo meccanismo viene combinato il telefoto con il giudizio degli esperti per fornire un risultato equilibrato e in grado di esprimere le varie anime del Festival di Sanremo 2025.

Il vincitore sarà poi colui che potrà rappresentare il nostro Paese all’Eurovision Song Contest, che si terrà in Svizzera. Ma ci sono altri premi, oltre a quello principale: quello alla critica intitolato a Mia Martini, assegnato dai giornalisti, quello sala stampa intitolato a Lucio Dalla e per il miglior testo.

VINCITORE SANREMO 2025: DA SPOTIFY A YOUTUBE, LE TENDENZE

Anticipare il vincitore del Festival di Sanremo 2025 è un’impresa ardua, visto che incidono tanti fattori che possono cambiare la situazione minuto dopo minuto. Ma ci sono sicuramente degli elementi che possono essere utili per analizzare le tendenze e valutare chi sono i favoriti e le possibili sorprese. Le canzoni che su Spotify sono state più stremavate sono quelle di Fedez, Olly e Tony Effe, a seguire Giorgia e Achille Lauro, più indietro Elodie. Su Alexa, invece, i più richiesti sono i Coma Cose, davanti a Fedez e Simone Cristicchi. Per quanto riguarda, invece, le richieste di pagelle, le più richieste sono quelle su Giorgia, Achille Lauro e Fedez.

Qualcuno ha anche chiesto ad Alexa di indicare il vincitore Sanremo 2025: le sue supposizioni portano a Giorgia, Tony Effe e Coma Cose. C’è poi TikTok che consente di scoprire quali sono le tre canzoni più usate per i contenuti pubblicati: al primo posto c’è Giorgia, poi Coma Cosa e al terzo posto Elodie che ha superato Tony Effe. Infine, le tendenze su YouTube: le visualizzazioni maggiori sono state ottenute da Olly, Fedez e Achille Lauro.

QUOTE E PRONOSTICI VINCITORE SANREMO 2025

Il vincitore Sanremo 2025 potrebbe essere una sorpresa, perché stando ai pronostici e alle quote dei bookmakers la sfida al momento è tra Giorgia e Olly. In particolare, Giorgia è quotata 3, Olly invece 3,50 per Sisal, più distante Fedez a 6. Quote simili per Snai, che si differenza solo per Fedez a 6,50. Bwin si è sbilanciato con i testa a testa: Olly e Giorgia sono a 1,85, mentre se la sfida fosse tra Olly e Achille Lauro, il primo sarebbe a 1,40 e il secondo a 2,70.

Quest’anno i pronostici vincitore Sanremo 2025 sono più complicati perché sono state rese note finora solo le cinque posizioni in classifica, serata dopo serata, ma in ordine casuale. Quella della serata cover non incide sulla classifica di oggi, ma visto che hanno votato tutte le componenti della giuria, può fornirci un’idea: ci sono Giorgia, Lucio Corsi, Fedez, Olly e Brunori Sas. Ogni previsione può essere ribaltata, motivo per il quale bisogna lasciare aperto uno spiraglio a un colpo di scena.