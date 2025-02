Vincitore Sanremo 2025, chi è? Giorgia non è più la super favorita: a sorpresa battuta da Olly

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2025? La storica kermesse canora del nostro Paese prenderà ufficialmente il via a partire da domani, martedì 10 febbraio 2025, e per cinque serata appassionerà il pubblico di Rai1 e non solo. C’è grande curiosità su Carlo Conti, sui co-conduttori e le co-conduttrici, sugli ospiti e soprattutto sui cantanti in gara e le loro canzoni, e già non mancano pronostici e sondaggi su chi sarà il vincitore Sanremo 2025. Fino a pochi giorni fa la super favorita al trionfo per scommettitori e bookmaker sarebbe stata Giorgia ma adesso è stata scalzata dal podio.

Sul pronostico su chi sarà il vincitore Sanremo 2025, Giorgia è stata scalzata da Olly, su Lottomatica e Goldbet, infatti, la quota sulla vittoria del giovane cantante è scese da 6.00 a 4.50 ed è lui, dunque, il papabile vincitore al momento con la canzone Balorda Nostalgia. Segue la Todrani con La cura per me mentre, sempre stando ai pronostici, al terzo posto rimane Achille Lauro con Incoscienti giovani. In rapida ascesa, invece, Fedez con Battito che ora è dato a 9.00. Al momento buone chance di vittoria ha anche Irama con Lentamente (8.00) così come Elodie e Simone Cristicchi entrambi quotati a 13.00. La prima con Dimenticarsi alle sette, il secondo con la toccante Quando Sarai Piccola.

Sanremo 2025: tutti i pronostici sul probabile vincitore e sui cantanti ultimi in classifica

Secondo scommettitori e bookmaker, se da una parte hanno buone chance di vittoria e che uno tra di loro venga eletto vincitore Sanremo 2025 i cantanti sopra elencati, dall’altra si scopre che loro che hanno pochissime chance di trionfo. Coma_Cose con Cuoricini, Francesco Gabbani con Viva la vita e Lucio Corsi con Volevo essere un duro sono notevolmente distanti. Ultimi posti invece per Serena Brancale con Anema e Core, Rkomi con Il ritmo delle cose, Modà con Non ti dimentico e Sarah Toscano con Amarcord. E per finire l’ultimo posto di Marcella Bella e la sua Pelle Diamante è quotato a 2.00.