Vincitore Sanremo 2025, chi è? Giorgia la super favorita con La cura per me

Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2025 e c’è molta curiosità nell’ascoltare i 29 brani in gara dei Big. E nel frattempo sono già partite i primi pronostici sul possibile vincitore Sanremo 2025, chi è? Secondo i siti di scommesse al momento la super favorita alla vittoria è Giorgia con la sua La cura per me, il suo trionfo è dato a 3.50, a sorpresa però al secondo posto si posiziona un outsider: Olly con Balorda Nostalgia. La vittoria del giovanissimo cantante, infatti, sul sito di scommesse è indicata a 4.50. Al terzo posto Achille Lauro con Incoscienti Giovani (quotato a 7.00).

Uno di loro sarà il vincitore Sanremo 2025? Stando a quanto riportano i siti di scommesse ed i relativi pronostici buone chance di vittoria hanno anche Elodie, Dimenticarsi alle sette, e Irama con Lentamente, indicati al 9.00 ma anche Rocco Hunt con Mille Volte Ancora e Noemi con Se ti innamori buoni entrambi dati a 15.00. Potrebbero salire sul podio e magari vincere il Festival della Canzone Italiana anche Brunori SAS, quotato a 21.00 e Simone Cristicchi con Quando Sarai Piccola. Inoltre la canzone di Brunori San L’albero delle noci, sempre secondo quotazione e pronostici, potrebbe aggiudicarsi il Premio della Sala Stampa con una quota pari a 3.00.

Chi sarà il vincitore Sanremo 2025? Marcella Bella, Rkomi e Serena Brancale ultimi per le scommesse

Se da una parte Giorgia è la favorita alla vittoria seguita da Olly ed Achille Lauro, poche chance sembrano avere altri artisti. Stando alle quotazioni, infatti, fanalini di coda nella classifica del probabile vincitore Sanremo 2025 ci sono Marcella Bella, Rkomi e Serena Brancale ma anche i The Kolors e Sarah Toscano, quest’ultima vincitrice di Amici nella scorsa edizione, Willie Peyote e i Modà. Insomma cresce l’hype intorno alla kermesse mentre proprio la scorsa notte Emik Killa, ritirato dal Festival per ragioni di opportunità dopo essere finito sotto indagine, ha pubblicato il brano che avrenne dovuto portare a Sanremo dal titolo Demoni