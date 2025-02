Vincitore Sanremo 2025, chi trionferà all’Ariston? Giorgia favorita

Si avvicina sempre di più l’inizio del Festival di Sanremo 2025, con il tanto atteso ritorno di Carlo Conti da conduttore e direttore artistico che sicuramente riserverà delle sorprese per quanto riguarda la gara. Il presentatore toscano torna sul palco più prestigioso a distanza di otto anni dall’ultima volta e la kermesse e ovviamente l’attesa è tanta per scoprire chi sarà il vincitore Sanremo 2025.

Le quote nelle settimane precedenti allo start della gara hanno visto Giorgia favorita su tutti, tallonata però da Achille Lauro e Olly, che a dire della stampa potrebbero essere due outsider al Festival, sicuramente si tratterebbe di due artisti nuovi alle zone altissime del podio. Secondo l’intelligenza artificiale sarebbe invece Giorgia il vincitore di Sanremo 2025, con la cantante che bisserebbe di fatto il trionfo avvenuto trent’anni prima con Come saprei. Da non escludere anche l’ipotesi Irama, con la sua Lentamente si preannuncia sicuramente un successo davanti al suo pubblico, vedremo se basterà anche per fare scacco matto all’Ariston.

Vincitore Sanremo 2025, le possibili sorprese: Tony Effe in versione Califano

Un’altra delle sorprese della gara potrebbe essere Tony Effe con la sua Damme na mano, il cantante romano sarebbe pronto a sorprendere tutti con una canzone in stile Califano, una scelta che ha incuriosito la stampa specializzata e che sicuramente potrebbe dire la sua anche in gara. Da tenere d’occhio anche Francesco Gabbani, anche se la sua Viva la vita non sembra aver fatto fare i salti di gioia al primo ascolto, parliamo pur sempre di un cantante che su tre partecipazioni a Sanremo ha vinto due volte e raggiunto un secondo posto che sapeva più di vittoria nel 2020 con Viceversa.

Se fosse Fedez il vincitore Sanremo 2024? Una cosa è certa, il rapper milanese è il protagonista assoluto della kermesse, se ci fosse una coppa per il gossip sarebbe già sua, ma anche il brano che l’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di portare in gara potrà lasciare un segno non indifferente.