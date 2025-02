Mancano soli due giorni e, sabato 15 febbraio, si scoprirà il vincitore Sanremo 2025. Questa sera, venerdì 13 febbraio, si terrà la serata delle Cover, in cui Carlo Conti sarà affiancato da Mahmood e Geppi Cucciari. Questa classifica, però, non inciderà nell’esito finale. Di conseguenza, contano solo i risultati delle prime 3 serate, che si andranno ad aggiungere a quelli della gran finale. Sin dai primi ascolti, accompagnati dalle pagelle dei giornalisti, Olly e Giorgia si sono subito posizionati tra i favoriti. Ma, a seguito delle prime esibizioni, come sono cambiati i pronostici?

Ebbene, i due si trovano ancora in pole position. In particolare, la voce di “Come Saprei” si è posizionata tra i primi cinque posti (in ordine casuale) sia nella classifica decretata dalla sala stampa, che in quella determinata dal televoto e la giuria delle radio. Al contrario, Olly è riuscito ad entrare nella top 5 solo nella classifica giudicata dal televoto e le radio, mentre la stampa ha scelto di escluderlo dalla cinquina. Nonostante ciò, però, il nome più quotato per la vittoria resta quello del cantante genovese.

C’è chi ipotizza un possibile “ribaltone” di Giorgia, proprio come successo con Angelina Mango lo scorso anno. Tuttavia, Olly ha un asso nella manica rispetto a Geolier: il favore della stampa. Nella scorsa edizione, il rapper napoletano si era trovato con la maggior parte dei giornalisti contro, mentre il cantante genovese, pur non avendo lo stesso sostegno di Giorgia, gode comunque di giudizi postivi da parte della stampa. Sui social, è senza dubbio quello che sta spopolando di più, tanto che i suoi reel sono tra i più visti sulla pagina ufficiale di Sanremo, e su TikTok la sua sua canzone è già virale.

Di conseguenza, secondo i pronostici, il primo posto potrebbe andare proprio al 23enne, seguito subito dopo dalla Todrani. Da chi sarà completato, poi, il podio? A contendersi il terzo posto potrebbero essere Simone Cristicchi e, a sorpresa, Fedez. Cristicchi ha il maggior appoggio da parte della stampa, ma negli ultimi giorni è finito al centro di alcune polemiche che potrebbero penalizzarlo al televoto. Nonostante i recenti scandali personali, invece, la canzone di Federico Lucia ha stupito tutti, sia gli spettatori che i giornalisti, posizionandosi tra i primi cinque nella classifica giudicata da radio e televoto. A questo punto, non resta che attendere domani per scoprire finalmente chi sarà il vincitore di Sanremo 2025.