Vincitore Sanremo 2025 serata cover: Giorgia e Annalisa verso il trionfo?

Chi è il vincitore Sanremo 2025 serata cover? L’attesa sta per terminare perché alla fine di una serata lunga e ricca di musica, Carlo Conti annuncerà il nome della coppia o del gruppo vincitore. La classifica della serata cover non inciderà sulla classifica che determinerà il vincitore assoluto della 75esima edizione del Festival ma tutti i cantanti in gara puntano al primo posto. Quella dedicata alle cover è sicuramente la serata più bella e più attesa dal pubblico. Sul palco del Teatro Ariston, tutti i cantanti in gara si esibiscono con amici e colleghi rivisitando brani che hanno scritto la storia della musica italiana e internazionale.

Uno dei duetti più attesi è sicuramente quello di Giorgia e Annalisa. La prima che ha incantato tutti nelle serate precedenti del festival è considerata una delle favorite alla vittoria finale ma potrebbe portare a casa anche la vittoria della serata delle cover. Con Annalisa, Giorgia ha deciso di regalare al pubblico una sua versione di Skyfall di Adele, un brano che esalta la potenza vocale di entrambe. Un’esibizione ricca di pathos quella delle due artiste che si confermano come due delle voci più belle in assoluto. La vittoria di Giorgia e Annalisa è quotata a 2,50.

Vincitore cover Sanremo 2025: chi contende la vittoria a Giorgia

Non solo Giorgia e Annalisa come favorite alla vittoria della serata delle cover del Festival di Sanremo 2025. Tra coloro che potrebbe conquistare il trono di vincitore Sanremo 2025 serata cover ci sono Simone Cristicchi e Olly che duettano rispettivamente con Amara e Bregovic. Simone Cristicchi e Amara portano una versione rivisitata de “La cura” di Franco Battiato mentre Olly e Bregovic si esibiscono sulle note d Il pescatore di Fabrizio De André, un classico della cultura musicale italiana. La vittoria di entrambe le coppie è quotata a 6,00.

Sono molto più distanti, invece, Fedez con Marco Masini quotato a 9,00, i The Kolors con Sal da Vinci quotati a 12.00. Stessa quota anche per Lucio Corsi (duetta con Topo Gigio) e Achille Lauro-Elodie. Le quote più alte, invece, spettano a Massimo Ranieri con i Neri per Caso bancati a 20.00, Rocco Hunt con Clementino quotato a 25,00 e Brunori Sas con Di Martino-Sinigallia a 50.00.