Vincitore Sanremo 2025: è già protesta. Ieri, sabato 15 febbraio, su Rai 1 è andata in onda la finale della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Una finale giocata fino all’ultimo, che infine ha visto trionfare Olly e la sua canzone “Balorda nostalgia” con il 23,8% dei voti totali. Un margine sottilissimo: appena quattro decimi hanno separato il vincitore dal secondo classificato, Lucio Corsi, fermo al 23,4%. Sul podio anche Brunori Sas, che ha chiuso al terzo posto con il 20,3%. A seguire, Fedez con il 17,7% e Simone Cristicchi, che ha raccolto il 14,8% dei voti.

Nel verdetto finale, è stato decisivo il televoto. Il 23enne genovese ha dominato senza rivali tra il pubblico, raccogliendo ben il 31,8% delle preferenze. Subito dopo, Corsi ha convinto il 25,7%, Fedez il 20,5%, Brunori il 16,6%, mentre Cristicchi si è classificato ultimo con solo il 6,1%. Ma, come ogni anno, non tutti sono convinti della trasparenza di questi risultati. Sui social, infatti, molti utenti hanno fatto notare di non aver ricevuto il messaggio di conferma dopo aver espresso il loro voto, ovvero la notifica che certifica la corretta ricezione della preferenza espressa. Alcuni hanno persino condiviso degli screen dei loro messaggi, scatenando la polemica sulla presunta irregolarità del televoto.

Vincitore Sanremo 2025: irregolarità nel televoto? Cos’è successo

Va detto, però, che questo problema si ripresenta quasi ogni anno. La causa principale è l’enorme afflusso di voti in pochi minuti, che sovraccarica le linee telefoniche e i sistemi di elaborazione. A rispondere alle accuse e alle proteste ci ha pensato direttamente la Rai, chiarendo che il ritardo nella ricezione dei messaggi di conferma è dovuto alla congestione del sistema durante i picchi di votazione. Tuttavia, l’azienda ha assicurato che tutti i voti validi sono stati regolarmente conteggiati, escludendo qualsiasi tipo di irregolarità. Dunque, nessun complotto o imbroglio, ma semplicemente un ritardo tecnico.

Queste polemiche derivano anche dal fatto che la vittoria di Olly ha diviso nettamente i social. Da un lato, c’è chi crede che la canzone del giovane artista genovese meritasse il primo posto. Dall’altro, però, in tantissimi avrebbero voluto vedere Giorgia al suo posto o, quantomeno, sul podio. La sua esclusione dalla cinquina finale ha mandato in tilt il web e non solo, dando il via ad un’aspra protesta. Secondo un’analisi condotta da Socialcom, riportata in esclusiva da Adnkronos, la cantante è stata la più discussa online, totalizzando circa 93mila post, 20 milioni di interazione e un sentiment positivo del 35%.