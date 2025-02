Vincitore Sanremo Nuove Proposte 2025: chi sono i finalisti

La terza serata del Festival di Sanremo regalerà già il primo verdetto perché oggi, giovedì 13 febbraio 2025, andrà in scena la finalissima delle Nuove Proposte. Nel corso della seconda serata, con la presenza di Alessandro Cattelan, sul palco del Teatro Ariston si sono svolte le due semifinali che hanno decretato i due vincitori. Alex Wyse ha vinto la prima semifinale contro Vale LP e Lil Jolie mentre Settembre ha battuto Maria Tomba. Una grande emozione per i quattro artisti che hanno scoperto il risultato al termine delle esibizioni.

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025 prevede la finalissima tra Alex Wyse e Settembre che si esibiranno davanti al pubblico dell’Ariston sottoponendosi al giudizio del Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. Chi sarà, dunque, il vincitore?

Vincitore Sanremo Nuove Proposte 2025: chi è il favorito tra Alex Wyse e Settembre

Giovani e con un gran talento canoro, Alex Wyse e Settembre, selezione dopo selezione, sono riusciti a conquistare la finalissima per contendersi il titolo di Vincitore Sanremo Nuove Proposte 2025. Entrambi hanno tutte le carte in regola per poter trionfare sul palco del Teatro Ariston ma, stando al parere degli esperti, il super favorito è Settembre.

Secondo gli esperti SisalTipster è il ventiquattrenne partenopeo ha maggiori probabilità di vittoria rispetto all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Stando alle previsioni degli esperti, sul Palco dell’Ariston ha grandissime possibilità di essere premiato e di portare a casa la vittoria Settembre, considerato come super favorito al 79%, mentre Alex Wise ha 21%. di possibilità di vincere. Una differenza importante tra i due che, tuttavia, potrebbe essere confermata o ribaltata. Fondamentale, infatti, sarà l’esibizione di questa sera anche se il brano di Settembre ha già dimostrato di essere più amato di quello del collega.

