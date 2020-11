Vincitore Scuderia Scotti, Tu sì que vales 2020/ Chi è? Nicola da Bari, Gaudenzi o…

Ormai i telespettatori ne sono ben consapevoli, a Tu sì que vales vanno in scena due gare: una ufficiale, l’altra tra i particolari talenti scelti per la Scuderia di Gerry Scotti. Anche quest’anno, parallelamente a quella classica, si è tenuta una selezione di personaggi scelti proprio da Scotti che hanno determinato alcuni dei momenti più esilaranti di questa edizione. Soltanto tre, però, sono riusciti ad arrivare in finale: si tratta del cantante lirico Nicola da Bari e dei cantanti Giovanni Bruno e Manuel Gaudenzi. Sono loro i talenti allo sbaraglio, divertenti e improbabili che hanno conquistato un posto nella finalissima di Tu sì que vales che si terrà questa sera, 28 novembre, su Canale 5.

Chi vincerà tra Nicola da Bari, Giovanni Bruno e Manuel Gaudenzi?

Chi tra Nicola da Bari, Giovanni Bruno e Manuel Gaudenzi riuscirà a conquistare l’ambito primo premio della scuderia Scotti? Tra un’esibizione e l’altra dei finalisti in gara nella sfida principale di Tu sì que vales, saranno intervallate delle esilaranti esibizioni dei concorrenti di Gerry che saranno votati direttamente dal pubblico. Solo verso la fine della trasmissione conosceremo il nome di chi alzerà l’ambita coppa della scuderia di questa edizione. Di certo ci attende una sfida tutta canora!



