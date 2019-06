Vincitore Scudetto basket, chi è?/ Gara 7, Venezia e Dinamo Sassari: scontro finale

Vincitore scudetto basket, chi porterà a casa il titolo di campione italiano tra Venezia e Dinamo Sassari? In campo in questi minuti al Taliercio le due formazioni migliori dell’anno, che hanno dato vita ad un duello intensissimo nelle ultime settimane e che si trovano sul 3-3: lo scudetto andrà in Laguna o sbarcherà nell’isola sarda? De Raffaele e Pozzecco si sono detti soddisfatti del cammino delle rispettive squadre fin qui ma l’obiettivo comune prevede un unico trionfatore: i bookmakers puntano sui padroni di casa, con Bwin che quota Reyer a 1.65 e Sassari a 2.20. Allineate, invece, le quote di Snai e Sisal: Venezia a 1.67 e la Dinamo a 2.25. Il mondo del basket italiano e non aspetta di conoscere il nuovo campione d’Italia, un pronostico tutt’altro che semplice come spiegato da Romeo Sacchetti al Corriere dello Sport: «Una finale con tante sorprese ed emozioni. Il pronostico rimane molto difficile e dico soltanto che sarà l’aspetto fisico sarà determinante. È piacevole vedere tanti italiani giocare nelle due squadre. Chi tifo? Le squadre per me sono tutte uguali, ma parte dell’attenzione è per Sassari per motivi sentimentali: sette anni in Sardegna non si dimenticano».

VINCITORE SCUDETTO BASKET, VENEZIA O DINAMO SASSARI?

Su Sportal, il giornalista Enrico Campana ha analizzato: «Lo scudetto non è solo questione di dettagli, ma di fattori che dimostrano come la pallacanestro italiana viva con un piede nel futuro e un piede nel passato; gara7 meritava un palcoscenico adeguato, speriamo che questo scudetto porti consiglio a tutti. Non c’è pronostico, non c’è domani, e purtroppo nemmeno il premio dell’Eurolega che negherà il pass a chi vincerà il titolo mentre apre alle 18 squadre offrendo invece la wild card a una seconda squadra tedesca». Riflessione poi sulla cabala: «Il fattore-campo conta, in 10 casi su 13 la squadra che aveva il fattore campo a favore ha vinto lo scudetto, ma questo tabù Sassari lo ha già sfatato vincendo il primo scudetto in gara7, e sarebbe la prima a fare il bis, mentre Pozzecco potrebbe essere il primo allenatore arrivato a stagione in corso (il predecessore era Vincenzo Esposito che diede a febbraio le dimissioni con una squadra rimasta la stessa…) a vincere il tricolore».

