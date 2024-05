Vincitore serale Amici 2024, chi è?/ Pronostico: testa a testa tra Petit e Holden

Vincitore Serale Amici 2024: Petit e Holden verso il trionfo?

La finale del serale di Amici 2024 dovrebbe andare in onda sabato 18 maggio quando, al termine di una serata lunga, sarà eletto il vincitore del serale di Amici 2024. Ad oggi, nella scuola, ci sono ancora i cantanti Holden, Martina, Petit, Sarah e Mida e i ballerini Marisol e Dustin. Dopo la vittoria di Mattia nella scorsa edizione, secondo il pronostico, il vincitore del serale di Amici 2024 sarà un cantante. In particolare, secondo gli esperti del settore, a contendersi la vittoria dovrebbero essere Petit e Holden, entrambi allievi della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Lucia Ferrari: "Non sono riuscita a raggiungere degli obiettivi..."/ Lo sfogo dell'eliminata di Amici 2024

La vittoria di Petit, da Golden, Better e Sisal è quotata tra 1,80 E 1,90. Leggermente più alte, invece, le quote per la vittoria di Holden il cui trionfo è quotato a 3,50. Tuttavia, a sorpresa, a trionfare potrebbe essere anche un altro allievo.

Vincitore Serale Amici 2024: le altre quote

Grandi chance di vittoria anche per Marisol, ballerina della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che, con il suo evidente talento, ha stregato tutti sin dalla prima esibizione. La vittoria di Marisol è quotata tra 4,50 e 5,00. I bookmakers, inoltre, quotano a 7,50 la vittoria di Martina, unica rappresentante della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, finita al ballottaggio al termine della registrazione della puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 4 maggio.

Anna Pettinelli piange ad Amici 2024, poi lo scontro con Lorella Cuccarini/ Malgioglio e Michele Bravi...

Sembra molto difficile, invece, la vittoria di Dustin quotata a 9,00 e quella di Mida quotato tra 11,00 e 16,00. La vincitrice a sorpresa, anche per i risultati discografici che sta ottenendo, potrebbe essere Sarah la cui vittoria è quotata tra 4,50 e 7,50.













© RIPRODUZIONE RISERVATA